El vestido de novia de Laura Rubio en su fiesta nupcial con Pablo López en la Sierra de Ronda

La finca La Casería de Tomillos, en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, cerca de la provincia malagueña, fue el escenario del evento nupcial del cantante Pablo López que celebró este sábado. El artista selló su matrimonio con Laura Rubio el pasado 19 de julio, en una ceremonia religiosa íntima, con apenas un puñado de familiares, ante la imagen de Jesús de Medinaceli en Madrid. La fiesta se reservaba para dos meses después, en tan bucólico enclave, un cortijo apartado en la Serranía de Ronda, y ante 300 invitados, que tuvieron que dejar el móvil en la puerta para que todo el jolgorio de la noche estuviera a salvo de imágenes en redes, por ahora, y se reserve todo para una presumible exlcusiva.

La pareja, que se conoció cuando Laura participó como concursante en La Voz, donde Pablo era coach, ha vivido así uno de los días más felicies de su vida, arropados por sus seres queridos y con un fin de semana para estirar la fiesta.

El vestido de Laura Rubio

Pablo López y Laura Rubio a la salida de su fiesta para saludar a los medios

Laura Rubio lucía un vestido de novia con su personalidad y que pudo descubirse cuando ella y su marido salieron a saludar a los medios a la puerta de la finca. Un vestido romántico con detalles audaces, con un corpiño con transparencias y encajes, escote en forma de corazón y mangas decoradas con pétalos que añadían un toque desenfadado. La falda, de corte sirena, se ajustaba hasta la rodilla para luego abrirse en una elegante cola, rasgos clásicos para un vestido innovador. La novia optó por una melena rubia suelta, adornada con una corona floral con un delicado velo, en esa línea clásica conjugada con detalles rupturistas. Como calzado, sandalias blancas para estar cómoda en el rústico entorno de a fiesta.

Pablo López optó por un traje formal y clásico, chaqué oscurom con camisa blanca y corbata en tono sobrio. Un atuendo parda una celebración en familia y entre amigos para sentir de lleno uno de los dias más señalados, en el que se confirmó y festejó a lo grande, el amor por su esposa.