Así es la vida de Isabel Ordaz, ‘La hierbas’ en ‘Aquí no hay quien viva’

Isabel Ordaz es una actriz que cuenta con una importante carrera a sus espaldas en cine, teatro y televisión. En este último medio se hizo popular gracias a su papel de La hierbas en la serie Aquí no hay quien viva. De ahí pasaría a la secuela de la serie, La que se avecina, donde ha encarnado el papel de Araceli durante varias temporadas.

La intérprete de 66 años ha concedido una entrevista a la revista Semana donde muestra su lado más personal. La ganadora a un Goya a Mejor actriz revelación por Chevrolet es una apasionada de la lectura. Su casa bien parece una biblioteca. Actualmente, Isabel Ordaz triunfa con su obra La profesora, que se representa en el Teatro Bellas Artes de Madrid. “No somos nada sin ellos. Evidentemente, el amor es fundamental, pero los libros también te enseñan a amar. Además de actriz, eres escritora de poesía y has publicado varios libros. Es importante descubrir tu voz propia. Ni siquiera yo la había encontrado en el teatro, a pesar de amarlo tanto y haber trabajado tantos años en él”, ha destacado.

Ordaz es una amante de los pequeños placeres de la vida. “Me gusta mucho leer y salir al campo. Adoro muchísimo estar en contacto con la naturaleza. Ahora he pasado unos días en Cantabria, y ese color verde del paisaje y el olor a tierra mojada me fascinan. Me gusta estar con amigos. Disfruto mucho de la amistad. Una cenita, con un vino, dos o tres (risas). Compartir una copa forma parte de nuestra cultura, nos suelta la lengua, nos hace imaginar…”, ha reseñado.

La actriz nunca deja de estudiar y formarse. “Soy chica UNED (risas) y, cuando puedo, me matriculo de distintas asignaturas. Y busco en internet tesis importantísimas de filólogos, que publican para nuestra disposición, gratis. Me aburro mucho. Me gusta trabajar y no perder el tiempo. Además, estudio y leo cada vez que puedo porque me llena muchísimo. Tengo un talante contemplativo y una edad también para observar”, ha manifestado.

Pese a su larga trayectoria en cine, televisión y teatro, Isabel no quiere que se le recuerde solo por su papel de La hierbas en Aquí no hay quien viva. “Sí. Ha sido una pequeña cosa pesada, aunque no le presto atención. Ahora estoy haciendo una obra de teatro que quiero que llegue a mucha más gente”, ha asegurado.

Así describe Isabel su último trabajo en el teatro, La profesora. En esta obra, Isabel da vida a una profesora que no quiere jubilarse por miedo a la soledad. “Es una comedia con momentos muy divertidos. Se habla de todo lo que nos preguntamos sobre la sociedad contemporánea: las dificultades en la enseñanza, en las relaciones entre padres e hijos… Pues a todo esto se añade un tinte dramático, porque la historia se pone muy dura por momentos. Es un cóctel de emociones que mantiene al espectador enganchado”, ha explicado.

Isabel ha reconocido que su relación con la cocina es prácticamente inexistente. “¡Me llevo fatal con ella! La cocina y yo no somos almas gemelas. No podía ser perfecta (risas). Suelo comprar platos hechos, prácticos y de calidad. Hay que optimizar el tiempo, así que trato de cuidarme, tomar una dieta compensada y poco más”, ha aclarado.

Por último, la actriz habla alto y claro de las redes sociales. “Me parecen una ocasión maravillosa para buscar oportunidades y, a la vez, el mismísimo infierno. Por eso la formación es tan importante”, ha concluido.