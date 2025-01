Así es la vida personal de Macarena Gómez, la discutida actriz de ‘La que se avecina’

Hace unas semanas, Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, han protagonizado unas polémicas declaraciones sobre las denuncias de actrices que aseguran haber sido víctimas de acoso o abusos en el ámbito profesional. “Que se denuncie. Que vayan a la Policía y no a Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele. Que vayan a donde se tiene que ir para denunciar algo tan asqueroso como un abuso o una violación”, dijo el artista.

Su mujer Macarena Gómez respaldaba el testimonio de su marido con las siguientes palabras. “Lo que no se puede hacer es ir difamando a gente, ante las cuales no existe ningún tipo de acusación. Estoy muy en contra de los que está sucediendo. Se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres, porque se dicen cosas sin pruebas ni acusaciones de por medio”, aseguraba. El testimonio de la actriz generó una oleada de críticas, aunque ella ha preferido mantener su postura. “Cuando digo algo no pienso en la repercusión que va a tener, pero me estoy enterando de miles de amigos míos que han sido señalados”, reafirmaba en declaraciones recogidas por Europa Press.

La actriz de La que se avecina ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha hablado de su vida familiar y personal. Macarena atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos a nivel profesional, con el reciente estreno de la temporada 15 de La que se avecina en Prime Video. En el ámbito personal, está felizmente casada con Aldo Comas, con quien tiene un hijo en común, Dante, de nueve años.

La actriz de 30 monedas ha reconocido que Aldo y ella están muy compenetrados, formando un equipo casi perfecto. “Es fundamental que haya admiración en la pareja. Él me admira porque le gusto como actriz y a mí me parece que él tiene una capacidad creativa portentosa y fuera de lo común. Me gustaría que la gente lo supiera y tuviera más oportunidades de demostrar hasta dónde puede llegar”, ha manifestado.

Para Macarena su marido es un genio en todos los sentidos. “Tiene una imaginación fuera de lo normal. Es muy desordenado, él detesta que vaya detrás de él ordenando. Yo también soy desordenada, pero tengo un orden caótico”, ha indicado.

La intérprete ha confesado en la entrevista que una de las partes de su cuerpo que más le gusta a su marido son sus ojos. “En un bar de Buenos Aires, me vio y me dijo que me parecía a Miércoles Addams porque tengo los ojos saltones. Y me encantó porque yo siempre he sido muy fan de Christina Ricci –la actriz que interpreta al personaje-“, ha destacado.

La actriz que encarna el papel de Lola Trujillo en La que se avecina ha comentado cómo fue su primera impresión tras conocer al artista. “Me pareció guapísimo y me cayó muy bien”, ha declarado.