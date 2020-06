Un vídeo de Rosalía imitando a Belén Esteban se hace viral

Rosalía es una de las grandes figuras de la música en todo el mundo haciendo gala de un estilo único y diferenciado. Pero no solo es una referencia en lo artístico, también en redes sociales. En el confinamiento, la cantante de Malamente no ha dejado pasar la oportunidad de subir diversos vídeos a Tik Tok, la red de moda en estos momentos. Desde algunos que tienen relación con su música, como otros que no tanto. Recientemente, la catalana ha vuelto a dejar sin palabras a sus seguidores metiéndose en la piel de su amiga Belén Esteban.

No es ningún secreto que la colaboradora de televisión siente una profunda admiración por Rosalía. Siempre que ha tenido oportunidad ha acudido a un concierto a verla en directo. Además, ha coincidido con ella cara a cara muchas veces e incluso han subido imágenes juntas en sus redes. La afinidad surgida es innegable.

Por ese motivo, después de los grandes vídeos de Tik Tok que nos ha regalado Rosalía en la cuarentena, no podía faltar uno imitando a Belén Esteban. Los karaokes versionando canciones de Beyoncé, Mariah Carey y Christina Aguilera han dado paso a estas imitaciones, más humorísticas, que no han dejado indiferente a nadie.

"Yo preparando mi dj set", ha escrito Rosalía junto al vídeo de Tik Tok. "La fiesta de Belén Esteban". A decir verdad, la artista no podría estar más cómica. Incluso ella misma se parte de risa al grabarlo. Como era de esperar, el vídeo se ha hecho viral en cuestión de segundos, siendo uno de los más comentados de las últimas horas.