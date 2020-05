Vídeo: La emotiva reacción de la burra Baldomera al ver a su dueño tras dos meses que da la vuelta al mundo

Un vídeo publicado por el malagueño Ismael Fernández en Facebook se ha hecho viral por el mundo entero por la emotividad del mismo. En este sentido se ve como Ismael llega después de dos meses sin verla por el confinamiento y la reacción del animal y su dueño se describe por sí sola.

"No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen", explicaba en el post Fernández.

"La de la mi burra y amiga Baldomera al verme después de dos meses (aviso a sensiblones como yo: ella también llora", indicaba también el orgulloso amigo de Baldomera.

"Y yo venía todo el camino a Él Borge preparándome por si no me reconocía", finalizaba.