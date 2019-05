Ya sabíamos que Begoña Villacís es la doble española de Meghan Markle, pero es que la propia concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Madrid se encarga de avivar las comparaciones entre ambas.

Teniendo en cuenta que la política, que hace poco también dio a luz, en su caso una niña –su tercer hijo–, conoce de sobra su parecido con la duquesa de Sussex, así como los comentarios sobre su parecido, llegando a bromear con ello incluso, parece deliberado que para acudir a votar el pasado domingoeligiera un vestido blanco con botones y cinturón bajo el pecho casi idéntico al que llevó la mujer de Enrique de Inglaterra el día que presentaron a su recién nacido Archie.

Durante el embarazo, Villacís también ha copiado algún que otro look más a la ex actriz. Así que no es de extrañar que ya hasta el Daily Mail las compare.