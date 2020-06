La herencia de Kobe Bryant

Vanessa Bryant, la viuda del fallecido jugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant, ha interpuesto una demanda por neglicencia contra Island Express Helicopters, empresa para la que trabajaba Ara Zobayan, el piloto que llevaba el aparato en el que viajaban su marido y su hija Gianna cuando ambos fallecieron en un accidente ocurrido en Los Ángeles el pasado 26 de enero.

Según publica la revista People, la viuda ha presentado los papeles en los que además pide una indemnización económica que es equivalente a "cientos de millones" en futuras ganancias debido a la muerte del ex deportista. De esta manera, pide a la Justicia que se tengan en cuenta los daños monetarios, la responsabilidad civil e indemnización por daños y perjuicios, aunque la cantidad que pide aún no se ha concretado. Cuando habla de ganancias millonarias se refiere a todos los negocios que tenía el ex jugador de baloncesto quien, pese a llevar cuatro años retirado, no había dejado de trabajar. Tenía varias empresas y había ganado hasta un Oscar por un corto titulado Dear Basketball en 2018, por lo que su imagen era muy rentable más allá de las canchas de baloncesto.

El piloto, que también murió en el accidente, al parecer no tuvo en cuenta el tiempo que hacia a la hora de despegar y continuó volando pese a los riesgos y a los condiciones climatológicas. La viuda de Bryant interpuso la denuncia en febrero, y la familia de Ara Zobayan, el piloto, respondía en mayo revertiendo las responsabilidades al propio Kobe Bryant. Berge Zobayan, hermano del piloto, compareció y señaló tanto al ex jugador como al resto de ocupantes como responsables del accidente. Al parecer, Bryant conocía los riesgos y la negligencia no fue responsabilidad del conductor sino de quienes quisieron viajar pese a las circunstancias.

El helicóptero de Kobe Bryant sufrió un accidente el 26 de enero, muriendo él y su hija Gianna, de 13 años, así como Sarah y Payton Chester, de 46 y 13 años, John, Keri y Alyssa Altobelly, de 56, 46 y 14 años, y la entrenadora de baloncesto Christina Mausert, de 38. Iban a la Mamba Sports Academy, donde iba a celebrarse un partido de baloncesto del equipo de las chicas que viajaban en el vuelo, pero chocaron contra una colina debido a la niebla.