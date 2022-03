Will Smith y Chris Rock hicieron las paces tras el bofetón de los Oscar

Mientras en las redes sociales se debate sobre la posible denuncia o la retirada del Oscar a Will Smith tras agredir al presentador de los Oscar, Chris Rock, en plena ceremonia, el actor parece ajeno a la repercusión que ha tenido su violenta reacción ante una broma -ya sea de mal gusto o no- a su mujer, Jada Pinkett.

Es más, el rapero Sean Diddy Combs confirmó en la fiesta de Vanity Fair posterior a la entrega de premios el domingo por la noche que Smith y Rock hicieron las paces después de esa bofetada. "El dúo (en referencia a Smith y Rock) dejó atrás lo pasado después de que Rock hizo una broma sobre la cabeza calva de Jada Pinkett Smith durante la ceremonia de los Oscar", publica en exclusiva la web Page Six. "Eso ya no es un problema. Eso se acabo. Puedo confirmar eso (...) Todo es amor. Son hermanos", concluyó.

Will Smith singing along to ‘Summertime’ at the #VanityFairOscarParty. pic.twitter.com/gV0dn02Mt7 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022

Después de recibir su Oscar entre lágrimas y disculparse con la Academia -no con Chris Rock-, Will Smith siguió disfrutando de la velada y se dejó ver con una sonrisa de oreja a oreja y bailando canciones suyas de los 90, como Summertime, Miami o Gettin Jiggy With It, en la fiesta de Vanity Fair. Otros invitados han compartido en sus redes sociales el buen humor de Smith tras la agresión.

Will Smith continued to dance with his Oscar at the #VanityFairOscarParty as the DJ played ‘Miami.’ pic.twitter.com/u94SbyESaO — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022

Estos momentos de celebración están siendo muy criticados en las redes, donde el intérprete ha sido acusado de "violento", "sociopata" o "creído" por algunos usuarios. Otros tantos también señalaban la impasividad de Hollywood, después de que Will atacara a Chris Rock.

Algunas voces se han levantado en contra de Smith aludiendo a que su mal rollo con el humorista Chris Rock podría venir de lejos y la historia de confrontación entre ambos ser mucho más compleja de lo que en principio ha trascendido.