Dos de los personajes más queridos de Reino Unido se han vuelto a reunir por obra y gracia de Disney. Se trata de Winnie The Pooh y la reina Isabel II. El osito creado por Alan Alexander Milne ha decidido rendir homenaje a la soberana, ahora que tan necesitada está de cariño tras el reciente fallecimiento de su marido, el duque de Edimburgo, a los 99 años. De ahí que Disney la haya incluido como protagonista en su nuevo corto de animación. Aunque parezca que por Winnie no pasan los años, el osito que da los mejores abracitos cumple este 2021 95 años, exactamente la misma edad que alcanzó el pasado 21 de abril la reina Isabel.

Winnie the Pooh y su aventura real es el título del corto, que dura 45 segundos y que ha sido creado por el reconocido artista de Disney Kim Raymond, quien se ha inspirado en el estilo clásico de E.H. Shepard a la hora de crear las ilustraciones. El corto animado estará disponible en breve en las redes sociales de Disney España.

En él el famoso oso y sus amigos Christopher Robin, Piglet, Tiger e Ígor se embarcan en una nueva aventura en la que deciden abandonar el Bosque de los Cien Acres para acudir al Castillo de Windsor y entregar a la mismísima Isabel II de Inglaterra un regalo muy especial, ya que ambos celebran este año su 95 cumpleaños.

Winnie, a diferencia de Isabel II, que ya tiene 95, no los cumplirá hasta la próxima Nochebuena, el 24 de diciembre. El personaje de este osito amante de la miel nació en 1925 en las columnas del diario británico London Evening News, y desde entonces, sus aventuras se han traducido a más de 40 idiomas.

Christopher Robin, el niño que es el mejor amigo de Winnie en sus cuentos, lleva el nombre del hijo de su creador, Alan Alexander Milne. El pequeño tenía un osito de peluche al que bautizó como Winnie the Pooh en honor a un oso canadiense que vio en el zoológico de Londres, llamado Winnie. Las aventuras que le suceden a Winnie de Pooh son las que el mismo Alan Alexander Milne contaba a su hijo. Los derechos de este personaje fueron cedidos a Disney en 1961, cuando falleció Milne, y Winnie apareció en televisión por primera vez en 1966.

No es la primera vez que Isabel II comparte andanzas con Winnie The Pooh. En 2016 se publicó un cuento, también en formato audiolibro, en el que el osito más famoso de Reino Unido visitaba a la monarca para hacerle entrega de un poema sobre el placer de "no hacer mucho". Coincidió con el 90 aniversario de ambos. En él incluso el príncipe Jorge, el hijo mayor de los duques de Cambridge, hacía un cameo al recibir un globo de uno de los amigos de Pooh, Piglet.