'El Yoyas' y Fayna, una relación desigual desde 'GH'

Carlos Navarro El Yoyas, ex concursante de la segunda edición de Gran Hermano, ha sido condenado como autor de siete delitos, seis de ellos consumados en la persona de su ex mujer y de sus dos hijos (ambos menores de edad), así como un séptimo perpetrado contra la nueva pareja de su ex. La sentencia lo condena a casi seis años de prisión.

El ministerio Fiscal relató durante la instrucción del juicio los diversos episodios de malos tratos que Fayna Bethencourt, quien conoció a Carlos precisamente en GH, vivió supuestamente a lo largo de su relación con él. "¿Te rompo el brazo o una costilla?", le dijo El Yoyas a su entonces pareja en una de esas ocasiones, según la acusación.

La fiscal del caso sostuvo que, desde el inicio de la convivencia, Navarro se apoyó en la "dependencia emocional de Fayna, que reforzaba tratando de convencerla de que sus padres no la querían", e instauró una relación en la que "tenía un control absoluto de la economía doméstica así como limitaba la autonomía" de su mujer, vigilando sus "comunicaciones y movimientos". También indicó que El Yoyas trataba de forma "degradante" a su pareja, a la que "retorcía la mano o le daba un pisotón cuando quería que se callara". Su comportamiento, decía el Ministerio Público, se fue haciendo cada vez más "violento, hostil y humillante" hacia Bethencout, lo que se agravó con el nacimiento de sus hijos.

En presencia de los niños de ambos, Navarro agredió según la Fiscalía a su mujer "en múltiples ocasiones, cogiéndola del cuello hasta elevarla del suelo, dándole patadas, puñetazos, amenazándola e insultándola con frecuencia", con frases como "eres una hija de puta", "una subnormal" o "una golfa". Siempre según la acusación, de ese modo El Yoyas generó en el domicilio un "clima de terror" que afectó a los niños.

Los varios episodios de malos tratos que la Fiscalía atribuye a Navarro se remotan incluso a 2013, cuando supuestamente le dio una paliza delante de su hijo, que entonces tenía tres años, y la arrastró al dormitorio mientras le decía: "¿Qué quieres que te rompa, el brazo o una costilla?"

Carlos El Yoyas fue polémico ya durante su estancia en Gran Hermano, donde fue acusado de agredir a otra concursante, en concreto Fayna, que luego se convertiría en su compañera sentimental. Por este motivo, en abril de 2001 fue el primer expulsado disciplinariamente de este programa de televisión. Hasta siete asociaciones de mujeres y varios partidos políticos pidieron entonces su expulsión por violencia verbal y física contra Fayna. La cadena, después de valorarlo durante varios días terminó expulsando a Navarro del concurso, en contra de los deseos del psicólogo de Zeppelin, productora de GH. Los responsables de Zeppelin argumentaban, entre otros asuntos, que Navarro nunca había protagonizado episodios de violencia similares y que sus ataques de ira se debían al sindrome de abstinencia de la nicotina.

En realidad, el primero de los argumentos era falso, ya que Carlos Navarro Merino fue denunciado el 4 de septiembre de 1999 por un ciudadano de origen jordano, Omar Hassan Kalaf, con el que discutió por un maletendido de tráfico. Según la denuncia, Navarro se bajó de su coche en una calle de la localidad barcelonesa de Hospitalet recriminando a Omar que le hubiese pitado, gritándole "moro de mierda, vete a tu tierra, ¿aquí qué haces?". Después le rompió un diente de un puñetazo. La denuncia fue tramitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Hospitalet y se abrió el procedimiento como juicio de faltas, pero Carlos no pudo ser localizado hasta un año después, y el proceso caducó.

No es el único en su familia que ha protagonizado incidentes, ya que su padre, Policía Nacional, fue detenido en una ocasión tras un altercado con tres jóvenes mientras él paseaba al perro. Cuando llegó una dotación de policía el padre de Carlos les agredió, sin identificarse, y fue detenido. El Tete de Hospitalete como a Carlos le gustaba definirse nació y se crió en un ambiente complicado, explicando en varias entrevistas que tuvo que ponerse a limpiar boquerones con 14 años para ayudar en la economía familiar. Navarro llegó a ser concejal en el ayuntamiento de Vilanova del Camí (Barcelona) como parte de la lista de Decide (Derecho, Ciudadanía y Democracia).