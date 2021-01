Zayra Gutiérrez, de la fiesta ilegal a 'Supervivivientes'

La hija mayor de Guti y Arantxa de Benito está dando mucho que hablar últimamente. Zayra Gutiérrez, a sus 20 años, ha estado presente en los medios de comunicación desde la cuna debido a la fama de sus padres, aunque su progenitora haya intentado siempre proteger su intimidad a toda costa.

Es influencer, le gusta el fútbol, la moda y la televisión, y es uno de los nombres que ya se han puesto encima de la mesa para concursar en la próxima edición de Supervivientes. Llevaba el pelo rosa pero en sus redes ya anunció su vuelta al rubio coincidiendo con el comienzo del año nuevo.

La polémica le precede. La joven se hizo viral por su controvertida fiesta de cumpleaños el pasado 22 de diciembre. Ella y su hermano Aitor, dos años más pequeño, se juntaron con un gran número de invitados, al parecer en su domicilio, para celebrar su aniversario sin tener en cuenta ni una sola de las restricciones sanitarias y medidas de seguridad impuestas por el gobierno debido al covid-19.

En las imágenes que ella misma y sus amigos colgaron en sus redes sociales, se veía al grupo de jóvenes sin mascarillas, sin guardar la distancia social, fumando en un recinto cerrado y hasta bebiendo y comiendo de los mismos recipientes. "Nos encantan las plandemias", decía en un vídeo. La hija de Guti y Arantxa de Benito pidió disculpas por lo ocurrido tras saltar la noticia a los medios: "Se me fue de las manos. Tengo que pedir perdón por lo ocurrido porque fuimos más de seis y me parece una irresponsabilidad. Soy una niña de 20 años y a lo mejor no soy consciente de la situación que estamos viviendo..."

Por si fuera poco y con la que le estaba cayendo, la víspera de Reyes, Zayra volvió a despertar las críticas de las redes con su celebración de la llegada de los de Oriente. En varios vídeos de su Instagram se veía a la primogénita de Guti en una de las discotecas más famosas de Madrid disfrutando de una fiesta con varios personajes de Mediaset, entre ellos Tony Espina –ex concursante de La casa fuerte–, Marta Peñate y Dani García –ex concursantes de La isla de las tentaciones–. "... a ti que te traigan un poco de respeto hacia la gente", fue uno de los numerosos comentarios en su contra.

Para colmo un ex novio ha desvelado unos mensajes de audio en los que no deja en muy buen lugar a su madre, precisamente porque no quiere que salga. Arantxa, al parecer, ha pedido ayuda a Guti –que acaba de ser padre de su segundo hijo con Romina Belluscio–, para intentar enderezar a su hija. Algunos medios se han hecho eco de que la relación padre-hija no es todo lo fluida que cabría esperar.