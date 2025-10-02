Más de 200 personas participarán en la I Carrera Solidaria Rotary en el Circuito de Jerez

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, acompañado del presidente y director de Proyectos del Club Rotary Costa de la Luz, Daniel Atienza y José Saura, así como de la organización de Runnink, Alejandro Pérez, ha presentado la I Carrera Solidaria Rotary, que se celebrará en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, el próximo día 11 de octubre, a las 18 horas.

Desde la organización técnica de Runnink, Alejandro Pérez ha indicado que “en la actualidad hay inscritos 200 participantes y que se pueden superar los 400”. La cerrera de 9 kilómetros, da dos vueltas al trazado, y la marcha es andando y de 4,5 kilómetros. “Además del carácter solidario señalado anteriormente, en la entrega de dorsales, todos los participantes que traigan un kilo de alimentos entrarán en un sorteo de dos teléfonos móviles. Los alimentos se entregaran a Cáritas San Rafael”, ha concluido Alejandro Pérez.

También Tomás Sampalo ha animado a la participación y ha agradecido al Club Rotary la organización de esta prueba, que “ estoy seguro se volverá a repetir el próximo año”.

El presidente del Club Rotary, Daniel Atienza ha destacado que “el Club es una organización internacional con más de 100 años y presente en casi todo el mundo”, al mismo tiempo que ha agradecido al Circuito su disposición para recepción esta prueba, y al Ayuntamiento su implicación para con la misma, en la que hemos puesto mucha ilusión. Nuestra máxima es devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido de ahí este proyecto”.

El director de Proyectos del citado Club, José Saura, ha señalado que se están enfocando en el deporte para personas con discapacidad, especialmente niños, para que tengan más oportunidades de practicar deporte. También ha señalado que la recaudación destinada a Proyecto Hombre será para que se trabaje y se eduque a niños y padres de cara a la era digital y la prevención de las nuevas adicciones.

Tomas Sampalo, en su intervención, ha resaltado que se trata de una carrera muy atractiva e interesante para los corredores ya que “desde hace muchos años no se corre a pie en el trazado jerezano. El circuito para los locales en un espacio afín, cercano y familiar pero a los corredores de otros lugares se le ofrece la posibilidad única de correr dentro del mismo y esto lo hace muy atractivo”.

Asimismo, el delegado ha resaltado el doble propósito de esta carrera “por un lado, busca promover la inclusión y la concienciación en torno a la diversidad funcional, y de otro lado, se recauda fondos para la labor de Proyecto Hombre. Esta asociación, al frente de la cual se encuentra Luis Bononato y su equipo, realiza en la ciudad, desde 1984 una labor muy importante en el mundo de las adicciones. Adicciones que cada día cuenta con más variantes, ya que a las drogas, alcohol y juego, ahora hay que sumar otras como a las redes sociales y era digital”.