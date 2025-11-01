Unas 200 personas reclaman “justicia” por los presuntos maltratos infantiles del CEI La Granja

Casi 200 personas se han manifestado este sábado 1 de noviembre por los aledaños del centro de educación Infantil La Granja para protestar contra los presuntos tratos de maltrato por parte de una de sus empleadas.

La manifestación recorrió la barriada al grito de “queremos justicia” y “a los niños no se les toca”, mostrando así su indignación por los hechos acaecidos en el centro que ha supuesto el despido de una de sus monitoras, y que tras quedar en libertad con cargos esta misma semana se le ha prohibido aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo.

Familiares de niños y niñas de la guardería y muchas personas que se fueron sumando a la manifestación reclamaron “justicia” durante la hora que duró la misma, cuyo paso por distintos puntos de la zona se hizo notar gracias a silbatos, gritos y bocinas.

No faltaron las pancartas entre las que se podían leer “las manos que cuidan, no golpean”, “proteger la infancia es deber de todos”, “por la protección infantil” o “maltratadores a prisión”.

Hay que recordar que inicialmente son cinco los menores que han sufrido, presuntamente, maltrato infantil por parte de esta monitora. Las familias esperan que la justicia actúe con rapidez para abordar esta cuestión mientras que han solicitado nuevamente al centro educativo, que actuó con diligencia y rapidez tras conocer los hechos, lo la instalación de cámaras permanentes para poder controlar el día a día de sus hijos.