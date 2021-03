La concentración convocada por CCOO y UGT en la plaza del Arenal para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la lectura de un manifiesto estuvo marcada, como en toda España, por el Covid y las recomendaciones sanitarias, lo que redujo la participación, tal y como se esperaba. Pero lo importante fue el mensaje lanzado por Paqui García (UGT) y Encarni Barrios (CCOO), ejemplos de lucha en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.

Tras la lectura del manifiesto, Paqui García agradeció la participación de "todas y todos los presentes. Es verdad que este es un año especial, es un año que quizá solamente podamos hacer esto" -aludiendo a la pandemia de coronavirus-, "después cada uno y cada una en los medios en los que se mueve y donde esté puede ir haciendo, porque es verdad que la lucha de las mujeres no es el 8 de marzo, desde hace mucho tiempo la lucha de las mujeres es el día a día y esto lo tenemos que conseguir entre todos y entre todas. Tenemos que luchar más que nunca porque hay mucha gente que nos quiere quitar incluso este día, así que fuerza y confianza, podemos conseguirlo".

Desde la multitudinaria manifestación del 8M del pasado año al de hoy, esta lucha por la igualdad ha estado marcada por el Covid en general y el teletrabajo en particular y Encarni Barrios subraya que "eso no estaba, se indujo pero hay que regularlo muy muy bien, y más sobre todo en los colectivos feminizados, porque las jornadas son de ocho horas o las que sean pero para que estén en ese teletrabajo, no durante todo el día, y eso hay que regularlo muy bien desde los sindicatos, para que realmente hagan su jornada legal".

Y del 8M del año pasado al de hoy, Paqui García ve "avance. Hay muchas mujeres que se están espabilando porque la derecha se quiere cargar esto y se cree que nos va a callar. Y está haciendo que mucha gente se dé cuenta de lo quieren hacer, y se den cuenta de la discriminación salarial, económica, social, familiar que están sufriendo la mujeres. Entonces, creo que se están dando avances. Hoy, por ejemplo, es muy peculiar este día, no nos podemos manifestar en la calle como otros años pero al venir para acá he visto balcones y balcones con cosas de las mujeres, eso no había pasado nunca. Entonces, creo que todo eso también está sirviendo para darnos cuenta de que el día 8 no es el día de las feministas, es el día Internacional de la Mujer, de aquellas mujeres que lucharon, que murieron por tener unos derechos reales igual que los hombres".

Y en toda esta lucha, sin duda la educación es fundamental: "Eso es fundamental y primordial", apunta Encarni Barrios, que añade que "la educación familiar y en los colegios es clave, aquí no somos hombres o mujeres, somos personas con los mismos derechos. No quiere decir que las mujeres queramos ser igual que los hombres en todo, no; nosotras somos personas, y como personas tenemos todos los derechos, y como mujer me gusta pintarme a ti no, pero ya está. Lo demás no. Tenemos los mismos derechos".

Manifiesto conjunto

El manifiesto conjunto de CCOO y UGT en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, contra la brecha salarial, contra la brecha laboral y contra la violencia machista, es este:

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras ante la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos manifestar nuestro compromiso por la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres y la eliminación de toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, y muy especialmente en nuestro ámbito de actuación, el laboral.

Para UGT y CCOO, el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es un objetivo prioritario y nuestro compromiso para la consecución de este objetivo se materializa en el día día, en nuestra actividad. Lograr que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se convierta en una realidad y alcancemos una sociedad más justa, inclusiva y solidaria es un principio irrenunciable para nuestras organizaciones.

Por tanto, para Comisiones y UGT lo prioritario en este día es:

Impulsar la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad, adaptar dicha negociación a la normativa vigente en planes de igualdad retributiva y dotar los recursos públicos necesarios que contribuyan al cumplimiento de estos objetivos.

Exigir el cumplimiento de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación mediante el diálogo social, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y especialmente aquellos que afectan de forma más negativa a las trabajadoras.

También luchamos para que se incremente el salario mínimo interprofesional hasta situarlo al final de la legislatura en un 60% de la media salarial como señala la Carta Social Europea.

Incrementar y mejorar las políticas activas de empleo y en especial las dirigidas al incremento de la participación y permanencia de las mujeres en el mundo laboral.

También luchamos para adoptar medidas de acción positivas, dirigidas a eliminar la discriminación y la desigualdad en el empleo y la protección social.

Incrementar los niveles de protección social en relación con las tareas de cuidados y eliminar las discriminaciones y desigualdades de género que aún persisten en nuestro sistema de protección.

Adoptar políticas con perspectivas de género en todos los ámbitos y especialmente en materia de cuidados. Dignificar el sector de cuidados, acometer la plena equiparación de derechos de las trabajadoras del hogar y adoptar políticas de corresponsabilidad efectivas.

Invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes y asequibles y de calidad para el cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios relacionados con el cuidado como es la dependencia a los mayores, la sanidad, servicios sociales con empleo y recursos públicos en condiciones.

Reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia control y sanción de la autoridad laboral para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral.

Mediante el diálogo social, diseñar una ley de igualdad salarial que contribuya de forma eficaz a combatir la brecha salarial, eliminando la discriminación retributiva entre hombres y mujeres.

Adoptar medidas y políticas dirigidas a la representación paritaria en todos los órganos de representación y decisión en las distintas estructuras políticas, sociales, académicas, científicas, culturales, económicas y de cualquier ámbito de la sociedad española.

Impulsar una reforma educativa basada en la coeducación que integre la educación en igualdad y en el respeto a la diversidad, y extender las infraestructuras públicas para la atención y cuidados de calidad, accesibles y adecuados a toda la población de cero a tres años.

Avanzar en la eliminación de las violencias machistas garantizando la financiación necesaria y el estricto cumplimiento de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y de los compromisos adquiridos con la firma del Convenio de Estambul.

Ratificar el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo digno de las trabajadoras del hogar y del convenio 190 de la OIT, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Desde UGT y Comisiones reiteramos nuestro compromiso con medidas que contribuyan a la mejora de la vida de las trabajadoras y de los trabajadores, de todo el mundo. Reivindicamos por ello políticas migratorias y de refugio justas y con perspectiva de género, en las que primen los derechos de las personas migrantes y la igualdad en el mercado de trabajo.