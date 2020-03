PP: "El Gobierno reconoce la capacidad de crecimiento del aeropuerto pero no contempla inversiones"

"El Gobierno reconoce la capacidad de crecimiento del aeropuerto con varias inversiones pero no contempla ninguna", esa es la conclusión a la que ha llegado el PP tras la respuesta parlamentaria que obtuvo el pasado 28 de febrero la diputada popular María José García-Pelayo tras una pregunta en el Congreso por las inversiones previstas en el aeopuerto jerezano.

Así, mientras el Ministerio de Transporte admite en su Plan Director del Aeropuerto (en su última fase de elaboración) que hacen falta una serie de inversiones para que la instalación jerezana alcance la ocupación de la que es capaz, el mismo Ministerio de Transporte admite por escrito (en respuesta parlamentaria de 28 de febrero a pregunta de la diputada popular) que ninguna de esas inversiones las tiene, de momento, contempladas.

La diputada del PP, María José García-Pelayo, en una nota de prensa, lamenta que, "de nuevo, PSOE y Podemos no tengan ningún interés por Jerez ni por la provincia, siendo el aeropuerto un elemento clave de la dinamización económica de toda la zona".

"No se entiende, por tanto, que el Ministerio diga que son necesarias unas obras y, al mismo tiempo, diga que no las tiene contempladas y que si hicieran falta (como si no lo tuviera ya definido en su propio Plan Director) ya irán viendo", añade en el comunicado

Ese Plan Director que está ultimando el Gobierno estima que el desarrollo previsible del aeropuerto puede alcanzar 1.953.100 pasajeros comerciales y define una serie de actuaciones para poder alcanzar ese objetivo.

Entre esas inversiones necesarias estarían la ampliación de la pista en 900 metros, la extensión de la calle de rodaje paralela, sobreancho en el entronque del vial de acceso para mejorar tiempo de respuesta en caso de emergencia, construcción de una nueva calle de salida rápida para aterrizajes, ampliación del aparcamiento para autobuses, añadir ventanilla en puestos de control de pasaportes, traslado del centro de emisores del Ejército del Aire o construcción de un edificio de aviación general.

García-Pelayo ha presentado una PNL para que en los PGE que, se supone, está elaborando Sánchez y Podemos se incluyan algunas de estas inversiones "porque, de lo contrario, pasarán años sin inversiones en el Aeropuerto".

Asimismo, el popular Antonio Saldaña ha anunciado que esta misma propuesta será llevada a Diputación para que se haga presión al Gobierno de España de la necesidad, urgente, de incluir en los Presupuestos estas inversiones, como ya hace Aena en otros 13 aeropuertos españoles.

Por último, los populares han señalado que el Gobierno y Aena deben también permitir que el Aeropuerto de Jerez albergue el centro de reparación de aeronaves que una empresa quiere instalar