Abierto "mientras sea necesario"

El polideportivo Kiko Narváez continúa abierto para dar asistencia a los inmigrantes que cruzan el Estrecho. En el día de ayer, 58 personas continuaban en las instalaciones municipales, tras un fin de semana en el que centenares de inmigrantes se han jugado la vida en el mar.

En los últimos días se han rescatado un total de 355 personas que cruzaban en pateras el Estrecho, y que se encuentran ahora ubicados entre el Kiko Narváez y el polideportivo de Algeciras.

Además, según informaron ayer, otros 137 más se encontraban en la Comisaría de Algeciras a la espera de que se resolviera su situación según la Ley de Extranjería.

Desde Cruz Roja –entidad responsable del centro jerezano– señalaron ayer que “hemos vuelto a abrir el pabellón jerezano este fin de semana y la intervención ha sido como las anteriores. Nos están derivando a las personas que salen de las comisarías, todos ellos de origen subsaharianos y la mayoría hombres”. Cruz Roja no establece “ni tiempo mínimo ni máximo” para la estancia en el polideportivo, “es el tiempo que tarden las gestiones para el traslado de cada persona”.

“Son personas que o bien se trasladan a recursos de acogida de Cruz Roja, de la red que tenemos en Andalucía, o bien se les facilita el traslado a otros destinos donde tengan una red de contactos o donde ellos deciden ir por otros factores, apuntaron desde la entidad.

Una de las vías sobre las que trabaja esta organización en materia de ayuda humanitaria es la que se centra en estos ‘traslados no localizados’. La ONG ha ampliado las plazas de acogida en Andalucía, pero no todas las personas que llegan a la costa requieren este alojamiento. “Estas plazas están pensadas para personas que no tienen recursos, que son más vulnerables, mujeres con menores que no tienen a dónde ir... Pero hay muchas personas que no quieren acogida, que quieren continuar su viaje, así que les facilitamos a estas personas que vayan en condiciones dignas a otro destino”, declararon. De hecho, la mayoría de las personas que el año pasado llegaron a la provincia fueron trasladadas.

El número de inmigrantes que ha llegado en los últimos meses a la provincia ha requerido abrir dispositivos extraordinarios para que permanezcan en ellos “mientras se gestionan estos traslados”.“Evidentemente es una situación extraordinaria, posiblemente en los próximos meses no sea necesario este tipo de recursos”, remarcaron, al tiempo que desde Cruz Roja subrayaron que “no damos ni fechas ni plazos. El interés es resolver la situación de estas personas lo antes posible. Mientras sea necesario tendremos disponible el Kiko Narváez”.

Cruz Roja explicó además que “a las costas llegan muchas personas de origen magrebí pero en esos casos la Policía los están derivando a otros recursos. De hecho muchos son menores y se derivan a la Junta de Andalucía para su tutelaje”.

En el caso de que llegue a los dispositivos de Cruz Roja un menor de edad –“son muy pocos”, acentuaron– es porque viaja o con la madre o con los dos progenitores. Asimismo, informaron de que cuando hay niños la primera opción es que vayan con su madre a un centro de acogida y no a un pabellón. Sólo en los casos en los que la madre pide ir a otro dispositivo –para estar la unidad familiar junta– es cuando Cruz Roja los traslada a estos recursos de emergencia.

Si extraordinaria está siendo la apertura de dispositivos especiales, la respuesta del personal y voluntarios de Cruz Roja para cubrir los turnos no se queda atrás. La organización alabó ayer la dedicación de las personas que están participando en la asistencia a inmigrantes estos últimos meses. “Toda Cruz Roja participa en este tipo de dispositivos porque además es extraordinario. Y tenemos tanto a trabajadores como personal voluntario en turnos, porque estamos las 24 horas. En estos últimos meses han llegado a participar personas voluntarias de Huelva, Sevilla y Córdoba”, remarcaron.

“Estamos orgullosísimos de nuestro equipo. Son personas que se están entregando al máximo, dedicando muchas horas. Y valoramos mucho el ofrecimiento de apoyo, sobre todo en el tema de traducción. Los primeros días recibimos una avalancha de ofrecimiento, de apoyo, hasta el punto de que lo agradecíamos, pero no podía participar todo el mundo, porque los recursos estaban ocupados y los turnos cubiertos”, hicieron hincapié. Cabe recordar que Cruz Roja Española atendió solo durante el pasado mes de junio a un total de 3.060 inmigrantes llegados en pateras a las playas de la provincia o rescatados por Salvamento Marítimo en aguas del Estrecho de Gibraltar y su entorno. La cifra representa casi la mitad de todos los migrantes asistidos en 2017 (6.699) y casi triplica la de 2015, año en el que fueron 1.092. En 2016, se alcanzaron los 1.522, frente a los más de 5.600 asistidos ya este año hasta el 30 de junio. Nada más que en mayo fueron 1.395, informaron hace unos días la presidenta de la organización, Rosario García Palacios; el coordinador provincial, Javier Gil; y el secretario de la organización en territorio gaditano, Manuel Jesús Muñoz, justo después de presentar la memoria de actividades del año pasado.

En 2017 crecieron de manera importante las intervenciones y los recursos humanos y materiales dedicados a la atención del colectivo humano hoy por hoy más vulnerable. “Aquí tenéis las llaves, no me las devolváis hasta que no terminéis con vuestro trabajo”, contaron los responsables de Cruz Roja que les dijo la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez