Adecosur lamenta que "no se haya contado con los trabajadores afectados" para la protesta contra la ZGAT

Desde Adecosur han mostrado su "asombro y rechazo" a la convocatoria de concentración de CCOO este viernes 31 de marzo en la rotonda de la Avenida Puerta del Sur en Jerez contra la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

El presidente del colectivo, Juan García, explica que la protesta se celebrará de 11 a 12 horas y de 18.30 a 19.30 horas. "No sabemos con quién han contado, pero lo que sabemos es que no lo han hecho con los trabajadores afectados, puesto que a esas horas están trabajando. Ni tampoco con los comercios próximos, ya que están abiertos. Además, esa concentración perjudica más a los pequeños comercios que a las grandes superficies, como Carrefour o Lidl", declara García.

"No entendemos que habiendo una Mesa de Comercio, donde ellos están sentados, no planteen dichas concentraciones para que todos los afectados puedan asistir", añade el presidente de Adecosur. Desde la entidad informan de que han propuesto cambiar la hora de la protesta, pero "no nos han hecho caso, ni nos han contestado. Sólo tenemos asombro".

Protesta contra la Zona de Gran Afluencia Turística

La concentración de CCOO responde al rechazo a "la ampliación salvaje de domingos y festivos de apertura de las grandes superficies comerciales impuesta para Jerez que comenzará partir de este domingo 2 de abril y para seguir denunciando las consecuencias que esta ZGAT tiene para las plantillas del sector comercio".

CCOO hace un "llamamiento a la ciudadanía de esta provincia para no comprar en festivos y domingos".