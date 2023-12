Adelante Andalucía pide transparencia sobre los presupuestos para la rehabilitación de la barriada de la Asunción de Jerez

La Junta de Andalucía anunció a final de noviembre que había conseguido "ampliar hasta junio de 2024 el plazo dado para poder finalizar las obras de rehabilitación de los bloques de la barriada de la Asunción". En concreto, en una nota, la Administración detalló que a los afectados se les había trasladado "que se ha conseguido incrementar el plazo, inicialmente previsto para final de año, en seis meses, lo que proporcionará ese margen necesario para terminar una obra que, durante este tiempo, ha sufrido varios incumplimientos en el cronograma".

Adelante Andalucía lamenta "la sorpresa que nos hemos encontrado en varios titulares de prensa al ver cómo se rechazaba la enmienda de ampliación del presupuesto presentada por Adelante Andalucía para esta obra de rehabilitación".

"Recordamos que llevamos varias semanas pidiendo que tanto la ampliación del plazo como la del presupuesto se haga de forma oficial en el BOJA para garantizar que el gobierno de Moreno Bonilla cumpla sus promesas, pero esto no sólo no ha ocurrido, sino que además juegan al despiste al no dejar nada claro sobre La Asunción en la publicación de los nuevos presupuestos de 2024, cuando hace tan solo una semana, el Ayuntamiento de Jerez daba luz verde desde su página web al pago de 957.587 euros a varias comunidades de esta barriada jerezana, jactándose así de cumplir con estas vecinas y vecinos", subraya Adelante.

Por ello, el partido exige al gobierno Andaluz del Partido Popular "que se pronuncie con la verdad y deje de jugar a dos bandas con esta barriada, ya que son muchas las familias que están sufriendo con este vaivén de declaraciones".

"Ahora más que nunca es imperativo que se publiquen los detalles de las ampliaciones relativas a la barriada de la Asunción en el BOJA y que se dejen de jugar a los salvadores de estas vecinas y vecinos a pocos días de finalizar el año, y con él la oportunidad de dejar todo lo prometido zanjado para que estas familias puedan tener al fin un respiro en toda esta locura de obra, fruto de la mala gestión de los fondos europeos concedidos a la Junta de Andalucía, que son por tanto responsables de su gestión, por más que intenten responsabilizar a los propios vecinos y vecinas", remarca la formación.

Adelante Andalucía avanza que llevarán este asunto "hasta donde haga falta si la Junta no se toma en serio de una vez por todas el futuro de nuestra ciudad". Elena Zurita afirma que "sabíamos de la incompetencia de la Junta de Andalucía, pero no podíamos imaginar que a estas alturas siguiera jugando de esta forma tan cruel con la vida de nuestras vecinas y vecinos, y le exigimos un mínimo de responsabilidad política y seriedad por respeto a estas familias".

"Su reiterada negativa a publicarlo oficialmente, no hace más que dejarnos claro que no hay ninguna transparencia en todo este asunto, y es lamentable que esta barriada tenga que estar luchando cada semana, y casi cada día con nuevos problemas y conflictos que no deben ser competencia suya", remarcan.

Adelante añade que "si el Partido Popular Andaluz no es capaz de gestionar estos fondos y esta rehabilitación, tendrá que dar explicaciones ante quien corresponda, ya que su irresponsabilidad está ocasionando graves problemas de salud mental y psicosociales entre las vecinas y vecinos de La Asunción, así como problemas económicos muy serios que pueden dejar en la calle a numerosas familias en el peor de los desenlaces posibles".

"Estamos a tiempo de contener un desastre y exigimos tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Jerez que se lo tome en serio de una vez y se ponga a trabajar en solucionarlo cuanto antes. No valen las palabras, es imperativo la publicación oficial de las condiciones para que se dejen de hacer falsas promesas y nuestras ciudadanas y ciudadanos puedan respirar tranquilos sabiendo que este problema se va a solucionar", reclama Adelante Andalucía.