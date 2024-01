Adelante tacha de “cinismo” la petición de García-Pelayo a las grandes superficies para que no abran los días de fiesta local

El portavoz de Adelante Andalucía Jerez, Carlos Fernández, ha calificado de “puro cinismo” la petición de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a las grandes superficies para que no incluyan como festivos no laborales los días 6 de mayo y 24 de septiembre, dentro de su planificación de aperturas durante todo el año. “Lo único que quiere la alcaldesa es lavar su imagen cuando lo que tendría que conseguir es que las grandes superficies no abran ni los domingos ni los festivos de todo el año”, ha asegurado.

En esta línea, Fernández ha recordado a García-Pelayo "la crítica que mantuvo contra el anterior gobierno municipal del PSOE por la apertura de las grandes superficies en domingo y cómo, su actual concejala de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, Nela García Jarillo, expresaba su negativa a esta medida, cuando era presidenta de la Asociación de Comerciantes de Jerez".

"No es necesaria la apertura de grandes superficies tanto domingos como festivos. No favorece la conciliación de la vida laboral y familiar, no generan empleo y los mismos trabajadores están en contra. Acoje ha venido defendiendo que es verdad que hay que tener una zona, pero vamos a acotarla a dónde está el flujo de turista, que es el centro histórico. No nos vale todo el municipio”, ha recordado Fernández lo que declaraba.

Es por ello que desde Adelante Andalucía Jerez han recordado tanto a la concejal del gremio como a la alcaldesa que “si quieren apostar por el comercio local y de cercanía y si les preocupa la conciliación de la vida laboral y familiar de los miles de trabajadores y trabajadoras, de nada sirve quitar del calendario de apertura de las grandes superficies dos fechas, sino que para impulsar el apoyo comercial y favorecer el descanso laboral, deben conseguir que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, derogue el decreto de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT)”. En Jerez se aplica el decreto en todo el término municipal desde el Domingo de Ramos y durante los domingos del Gran Premio de Motociclismo y los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.

“Es una broma de mal gusto la petición de ahora de la señora García-Pelayo, que prometió que conseguiría del presidente de la Junta, que es de su partido, el compromiso de acabar con este decreto”, ha lamentado.