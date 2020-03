Adelante celebra el avance hacia la suspensión del servicio del O.R.A durante el estado de alarma

Adelante valora positivamente que el gobierno local del PSOE y la empresa concesionaria del O.R.A avancen hacia una solución favorable para los trabajadores, para la ciudadanía jerezana y para las arcas públicas haciendo uso de las herramientas legales que ponen a disposición los últimos cambios en el decreto RD 463/2020. Dicha modificación del artículo 34 del RD 363/2020 permite a los Ayuntamientos la suspensión de los contratos del servicio durante el tiempo que perdure el Estado de Alarma sin tener que indemnizar a la empresa y en cambio se permite la prórroga de la vigencia del contrato, siempre y cuando ésta lo solicite previamente, durante el mismo tiempo que el servicio se haya visto suspendido. De esta manera, se abre la posibilidad al Gobierno Local del PSOE de la suspensión desde el Ayuntamiento del servicio del O.R.A (Ordenanza Reguladora del Aparcamiento) pese a depender su gestión a una empresa privada, sin tener que indemnizarla.

En este sentido, a Adelante le consta que el Ayuntamiento de Jerez está en conversaciones con la empresa para la suspensión del servicio acogiéndose al RD. La falta de responsabilidad de la empresa concesionaria del O.R.A de no aceptar y continuar arriesgando la salud de sus trabajadores entraría en contradicción con las obligaciones de seguridad del estado de alarma.

Ahora bien, Adelante espera que la empresa no aproveche la ocasión para acogerse a la realización de un ERTE a sus trabajadores.

Durante los años de contrato que la empresa concesionaria del O.R.A lleva en Jerez ha obtenido los suficientes beneficios como mantener a la plantilla al completo durante la duración del Estado de Alarma. Ademas, Adelante defiende que al contrato de la empresa con el Ayuntamiento aún le queda vigencia suficiente como para no condenar a los trabajadores a que vean mermados sus ingresos en un 30% del sueldo, si no que debe ser solidaria y no anteponer su beneficio económico a la pérdida de ingresos que puedan tener sus trabajadores en caso de la realización del E.R.T.E.

Según Ángel Cardiel Ferrero, Coportavoz del Grupo Municipal Adelante Jerez, “es una buena noticia y celebramos que el Ayuntamiento de Jerez pueda poner en suspensión sin coste para las arcas municipales el servicio del O.R.A en la ciudad. Un servicio que no tiene ningún sentido mantener mientras dure el Estado de Alarma en el país. Esperamos y confiamos en la buena fe de la empresa concesionaria para que aproveche y ejecute un ERTE en la plantilla de trabajadores que supondría una pérdida de sus ingresos de hasta un 30%”.