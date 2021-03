Adif declara desierta la licitación de las obras de la estación de trenes

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha declarado desierta la licitación de las obras de reparación de la fachada de la estación de trenes de Jerez. Ninguna empresa ha concurrido a la convocatoria, por lo que se complica la situación para solucionar un problema que dura ya dos años.

En diciembre del año pasado, casi dos años después de que se desprendiera una parte superficial de la zona exterior del edificio, Adif sacó a licitación las obras de reparación de la fachada de la estación de trenes de Jerez, un edificio en el que en marzo de 2019 se produjeron desprendimientos de parte del techo de la zona de entrada, que tuvo que ser acotada con precintos. Pese al peligro que suponía la situación, se tuvo que esperar a la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2021 para la licitación de las obras de reparación del techo.

Los desprendimientos, que se produjeron como queda dicho en el transcurso del mes de marzo de 2019, fueron como consecuencia de un brusco cambio de temperaturas, ya que ese mes se pasó de días de mucho calor a días de bastante frío.

Lo cierto es que comenzó a caer parte de la escayola del techo de la parte de acceso al edificio y al tratarse de una zona de mucho tránsito de viajeros, los responsables de la estación optaron, como medida de precaución, por acotar la zona para impedir el paso de personas por esas partes del edificio.

Se trata de las zonas colindantes con el acceso peatonal a la estación, y aunque a simple vista no parece que haya un riesgo de mayores derrumbes, la preocupación es que algún día se desprenda parte del techo de la zona de acceso, lo que obligaría a acotar también ese tránsito y a buscar una nueva entrada provisional al edificio de Renfe.

En estos dos años se han sucedido las quejas de los usuarios de Renfe, que no entendían por qué Adif no afrontaba una obra que en principio no parece muy compleja y que además de aportar una total seguridad a los pasajeros, acabaría con la mala imagen que se ofrece a los turistas, que nada más bajarse del tren se encuentran con una estación acotada y con pequeños boquetes en los techos.

Con la licitación de las obras en diciembre de 2020 se veía la luz al final del túnel, pero de momento no es así porque ninguna empresa ha acudido a la convocatoria de Adif.

Se trata de “obras de ejecución del proyecto simplificado de refuerzo de elementos ornamentales de fachadas de la estación de Jerez”, señala Adif . El presupuesto asciende a 90.873,98 euros (IVA incluido) y tienen un plazo de ejecución de tres meses. La actuación consiste en el refuerzo de elementos ornamentales de la fachada de la estación , algunos paños de fachada de ladrillo, así como otros elementos tales como las zonas de balconadas y las solerías decorativas, los cuales se encuentran en mal estado y con riesgo de desprendimiento.

Todas las actuaciones necesarias se deben llevar a cabo manteniendo la estética de las fachadas, al estar el edificio catalogado como de Interés Específico por el Plan General de Ordenación Urbana de Jerez.

Las obras contemplan el refuerzo de los elementos ornamentales de la fachada, algunos paños de ladrillo en pretiles, así como otros elementos tales como solerías de cubierta central y de balconadas. Se deben revisar los elementos ornamentales existentes en el pretil de la fachada, así como de todo el material de ladrillo existente. Se ha de efectuar la rehabilitación y recuperación de los mismos garantizando la consolidación de las fachadas.

También ser tiene que actuar en los balcones de la fachada, en los elementos de cerrajería, cubierta de tejas y estructura de madera localizada en una de las azoteas de la fachada principal.

Todas estas obras previstas pretenden evitar el riesgo de caída de ciertos elementos de fachada que, debido a su mal estado, pueden causar un riesgo importante para los viandantes, mediante la consolidación de dichos elementos y manteniendo la estética del edificio de viajeros. En caso de que fuese inviable su consolidación, se procederá a reproducir los elementos dañados, señala Adif.

Tras declararse desierta la licitación de las obras, Adif va a optar ahora por el procedimiento de urgencia, esto es, contratar de manera directa a una empresa para que realice las obras con las mismas condiciones que figuran en el pliego que salió a licitación, lo que a primera vista no va a ser fácil teniendo en cuenta que ninguna empresa interesada dio el paso en el plazo abierto durante la licitación.

Habrá que esperar, por lo tanto, más de lo previsto para poder ver la estación de trenes de Jerez sin los precintos actuales en su fachada y con los techos arreglados sin peligro de más derrumbes.