La Aemet anuncia una ola de calor que dejará en Jerez hasta 41 grados

Jerez se encamina de forma inexorable hacia un fin de semana en el que se padecerán los famosos 40 grados a la sombra. Es más, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los próximos viernes y sábado las temperaturas superarán los 40 grados para llegar hasta los 41. A todo ello se unirán temperaturas mínimas realmente elevadas. No en vano, el próximo jueves se espera una mínima de 26 grados, temperatura que dificultará el descanso nocturno. Cabe recordar que la franja del sueño se ubica en los 22 grados. Cuanto más se suba de esta temperatura más difícil resultará conciliar un descanso reparador. A este respecto es reseñable que desde el jueves hasta el domingo la temperatura nocturna estará por encima de dicha frontera térmica.

Como avance de esta primera ola de calor del verano de 2018 es reseñable que para hoy se esperan 37 grados, es decir, siete grados más que ayer, lo que provocará que el cambio sea mucho más perceptible en la ciudad y la sensación de bochorno mucho mayor que si dicha alza térmica se hubiera producido de forma gradual.

Las temperaturas obligan a extremar precauciones con niños, ancianos y enfermos

Si hay un factor clave en este caluroso inicio de agosto éste es sin duda el viento. No en vano, un temporal de incesantes vientos de poniente ha azotado la provincia durante todo el mes de julio. Pero esta situación cambiará en breve. No en vano, ayer se despidieron los vientos de componente oeste hasta nuevo aviso (posiblemente comienzos de la próxima semana). Durante buena parte de la tarde de ayer el viento estuvo en calma. Para los próximos días se espera que soplen vientos calurosos, tales como son los que tienen componente sur (procedentes de África), así como los no menos calurosos vientos de levante. No en vano, estos vientos de componente este soplarán del miércoles al sábado. El domingo se espera una calma chicha en lo que al viento se refiere y, para colmo, con unas máximas de 40 grados. Será, sin duda alguna, el fin de semana más caluroso en lo que llevamos de año. En lo que respecta al cielo, éste estará despejado.

Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha alertado de la referida ola de calor y las autoridades han comenzado a dar consejos para prevenir su impacto en las personas más susceptibles de padecer sus efectos: los niños, los ancianos y los enfermos.

Según informa la Aemet, en Andalucía y Baleares "es probable que se alcancen o superen los 35ºC a partir del viernes y sábado, afectando a zonas donde son poco habituales estas temperaturas como el Cantábrico y litoral catalán. Por el contrario, este episodio de calor no será significativo en el litoral de Andalucía oriental (Granada y Almería), Ceuta y Melilla. En Canarias no se descarta que en medianías a partir del viernes se alcancen temperaturas por encima de los valores normales", destaca la referida agencia estatal, que añade que "las temperaturas mínimas serán también significativamente altas en amplias zonas, sobre todo, en el cuadrante suroeste, donde podrían no bajar de los 25ºC a partir del jueves. En el resto se mantendrán por encima de los 20ºC, salvo en áreas de montaña".

De otro lado, los meteorólogos indican que "aunque hay una incertidumbre elevada, es posible que a partir del lunes 6 se inicie un descenso de temperaturas desde el noroeste peninsular". De ser así, esta ola de calor se mantendría apenas durante cinco días.