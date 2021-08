Afectados por las estafas en internet se unen para actuar conjuntamente

La noticia sobre la estafa a un jerezano por internet publicada por este Diario el pasado jueves sigue sumando afectados. Tanto es así que este colectivo de personas, que según este último denunciante, “es cada vez más numeroso” ha comenzado a buscar alianzas con el único fin de actuar contras las distintas entidades bancarias donde son clientes para que les den una solución a este problema, cada vez más habitual en las redes.

Para ello, han habilitado una dirección de correo electrónico para que otras personas que se estén viendo en la misma situación se unan y poder emprender así acciones legales de manera colectiva. “Entendemos, según nos está diciendo la policía, que somos muchos y la mejor manera de pelear por lo que es nuestro y por lo que está pasando es que nos unamos”, asegura A.P., el último afectado conocido. En concreto, la dirección a la que se deben dirigir es afectadosporfraude@gmail.com.

En el caso de A.P., la denuncia viene de largo pues según asegura “me sustrajeron 899 euros el día 6 de febrero y además lo hicieron desde un Carrefour de Torrevieja, cuando en aquel momento no se podía salir de la provincia”.

“Días después lo intentaron de nuevo varias veces más, pero en estas ocasiones, al contrario que la primera, sí que me mandaron un mensaje advirtiéndome de la operación, por lo que pude cancelarla”, continúa.Lo realmente sorprendente, como así reconoce el afectado, “es que la última vez que lo intentaron, que querían sustraer sobre unos 1.400 dolares, lo hicieron con una tarjeta nueva que tenía y que no me había dado tiempo a usar, que es lo preocupante. Es imposible que tuvieran mi cuenta”, afirma.

Como el resto de afectados, desde entonces “he intentado, tras denunciarlo en Comisaria, encontrar una solución por parte de mi entidad bancaria, pero a día de hoy no me han solucionado nada. Lo único que he conseguido es que me manden un correo, muchos meses después, desde atención al cliente para decirme que no se hacen responsables de este tipo de robos”, explica indignado.

Hay que recordar que en Jerez ya ha habido dos personas que han denunciado esta misma situación, una, Manuel C.C. a la que le quitaron de su tarjeta bancaria 2.680,66 euros desde Malta el pasado mes de junio, y una segunda Magdalena G. a la que en apenas cinco minutos dos operaciones valoradas en 1.500 euros (una 990 euros y otra 498) desde “Albania o Lituania”.

Ante la proliferación de este tipo de delitos, la Policía Nacional puso en marcha hace unos meses una campaña preventiva dirigida a toda la ciudadanía sobre los peligros de la red, en esta ocasión centrada en los timos, estafas y engaños con mayor incidencia delictiva y que han proliferado en la red en los últimos meses, debido también al incremento exponencial del uso de Internet por la población en general debido a la pandemia del Covid-19.