Alarma en Vallesequillo por un problema en un contador de luz

Los vecinos de al menos tres bloques de Vallesequillo I tardarán en olvidar la noche de ayer lunes, cuando un problema en un contador del bloque 19 no sólo dejó sin luz a más de medio centenar de viviendas durante horas, sino que llegó a quemar varios electrodomésticos.

"Los vecinos nos llamaron preguntando si teníamos problemas en la luz y no... Pero al rato comenzamos a oler a quemado. Al entrar en la cocina vi que salía agua hirviendo por el latiguillo del termo y también hubo una llama que los vecinos controlaron con paños húmedos", declara uno de los vecinos de la primera planta. "Escuché unos ruidos, clac clac, ¿eso qué es? Yo tengo en el lavadero un cepillo con una bolsa de plástico y vi que estaba cayéndole agua. Fue cuando me percaté de que se estaba saliendo el latiguillo del agua del termo", relata Maruja Pérez, vecina afectada.

"Era como si se hubiera desenroscado, igual. Caía agua hirviendo y después empecé a oler a quemado, una peste a goma quemada muy fuerte. Vimos que eran los latiguillos del grifo de la cocina. Esta mañana el fontanero no ha podido ponerlo porque daba calambre", añade.

Soledad Jiménez, también vecina afectada, estaba preparando una tortilla "cuando de repente me dio un calambrazo la vitrocerámica. Vamos, se me cayeron los huevos y todo porque fue una cosa mala, lo sentí por todos lados".

José Antonio Sánchez recuerda que "estábamos tranquilos en casa cuando saltó la luz y no teníamos nada enchufado. Al dar para arriba al diferencial comenzó a salir humo del horno, se estaba quemando". "Abrimos rápidamente la ventana y la puerta de la calle para que saliera el humo. Esto nos coge de noche y no lo contamos. No hemos podido pegar ojo", señala Sánchez.

Durante toda la mañana estuvieron trabajando en la zona operarios de Endesa, descartando cualquier incidencia de su instalación. Según han trasladado a última hora de la tarde de hoy los vecinos, "era todo por un contador que han quitado y el resto de bloques afectados se ha debido a una derivación. Ya no hay riesgo". A las tres de la tarde ha vuelto la luz a las viviendas afectadas y los vecinos sólo esperan volver a la normalidad cuando antes.