Alertan del mal estado del carril bici de Jerez

El portavoz de la Gestora de AxSí en Jerez, Santiago Casal, ha mostrado su preocupación ante el "pésimo estado en el que se encuentra el carril bici de la ciudad". El andalucista recuerda que Jerez ya cuenta con unos 40 kilómetros de carril bici y que el pasado mes de enero se anunció un proyecto presupuestado en más de cinco millones de euros con el que se comunicaría Jerez con La Barca y que sería costeado por la Junta en base a los fondos eurpèos Next Generation. Casal explica que gran parte del carril bici jerezano ya presenta "numerosos desperfectos entre los que se encuentran la ausencia de barandillas en muchos tramos y un acusado mal estado de pavimento y de la señalización".

“La última ampliación del carril bici también supuso una inversión superior a los cinco millones de euros y el estado actual ya es vergonzoso. Hay que recordar que si bien la inversión no es municipal sí le corresponde al gobierno local de Mamen Sánchez garantizar el correcto mantenimiento de esta infraestructura. Y visto lo visto lamentablemente podemos afirmar que el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo y no ha cumplido con su responsabilidad. El actual estado del carril bici supone un grave riesgo de seguridad tanto para los ciclistas como para los peatones y, por otro lado, su imagen nada tiene que ver con la apuesta por un medio de transporte tan limpio y sostenible como es la bicicleta. Éste es otro ejemplo más de la dejadez absoluta del gobierno municipal por el mantenimiento de los servicios públicos y de las infraestructuras municipales”, detalla el portavoz.

De esta forma, AxSí exige al gobierno socialista de Mamen Sánchez que "cumpla con su obligación y acometa con urgencia los necesarios trabajos de mantenimiento, mejora y adecuación del carril bici de Jerez para garantizar la seguridad de los ciclistas que lo utilizan y los peatones que lo frecuentan".