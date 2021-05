Alrededor de 4.300 votantes de las barriadas rurales de Jerez están llamados a las urnas el 30 de mayo

El delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba, acompañado del director de Medio Rural, Francisco Cabrera, ha informado que alrededor 4.300 personas de 15 barriadas rurales de Jerez están llamados a las urnas el próximo domingo 30 de mayo. El delegado ha llamado a la participación “porque van a ser unas elecciones seguras. Los habitantes de las barriadas rurales no deben tener miedo porque no va a haber problemas de seguridad ni sanitarios ya que no hay posibilidades de contactos”, ha enfatizado.

Las elecciones en las barriadas rurales de Mesas de Santa Rosa, Las Pachecas, Los Albarizones, La Corta, Mesas de Asta, Rajamancera, El Mojo-Baldío Gallardo, La Ina, Lomopardo Torremelgarejo, Majarromaque, Gibalbín, El Portal, Las Tablas, El Polila y Añina y Puente de la Guareña no se pudieron celebrar con las debidas garantías sanitarias en 2020 a causa de la pandemia. “Ahora las condiciones son distintas. La situación está más controlada, la incidencia está por debajo de los 100 contagios por cada 100.000 habitantes. Es el momento oportuno”, ha señalado Alba.

El Ayuntamiento de Jerez ha elaborado un protocolo específico frente al Covid-19 para el desarrollo de la jornada electoral de 2021 en las barriadas rurales que ha sido avalado por la Junta de Andalucía. Este protocolo especifica que es obligatorio el uso mascarilla higiénica durante todo el proceso y se dispensará gel hidroalcohólico.

“Las colas se harán al aire libre y personal de seguridad vigilará el aforo y tomará la temperatura”, ha explicado Jesús Alba. Los votante entrarán a votar de uno en uno de modo que se accederá al interior cuando abandone el local la persona que ha votado, si bien se permitirá el acceso si es una unidad familiar de convivencia. No se permitirán aglomeraciones o grupos de personas a las puertas del colegio electoral.

Alba ha subrayado la importancia de estas elecciones porque las personas elegidas tienen las responsabilidad de trasladar los problemas y necesidades de la barriada al Ayuntamiento de Jerez. “Que no tengan miedo los habitantes de las barriadas rurales a participar como candidatos o votando son unas elecciones seguras. Ya se han presentado varias candidaturas”, ha adelantado.

Presentación de candidaturas

El calendario electoral ha comenzado este martes. Las candidaturas se pueden presentar entre los días 11 y 17 de mayo bien a través de la OAC, del correo electrónico mediorural@aytojerez.es o en la propia Delegación de Medio Rural sita en la Avenida Alcalde Alvaro Domecq (5-9). Serán elegibles los vecinos que se encuentren residiendo en la barriada, según conste en el padrón municipal (a fecha de 1 de marzo de 2021), sean mayores de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

La solicitud para candidato deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que no están afectos por las condiciones de ineligibilidad, ni incompatibilidad previstas en la legislación electoral, acompañada de DNI o de otro documento identificativo. La web jerez.es aloja los datos del proceso electoral, el modelo solicitud y la declaración jurada.

La proclamación de candidaturas tendrá lugar el próximo 18 de mayo, que podrá ser definitiva si no hay reclamaciones. El plazo de exposición y reclamación de las listas será desde el 19 al 21 de mayo, ambos días inclusive, en la Oficina de Atención Ciudadana.

Campaña electoral del 24 al 28 de mayo

La proclamación de candidaturas definitiva y la campaña informativa de los candidatos comenzará el 24 de mayo, finalizando el día 28 del mismo mes. El 29 de mayo no se podrá hacer ningún acto informativo por parte de los candidatos (día de reflexión).

El día de las elecciones el domingo 30 de mayo habrá una mesa electoral por cada barriada rural, que estará situada en el respectivo centro social de barrio o en el edificio que al efecto se designe. Este equipamiento será desinfectado el día 29 y 31 de mayo.

La mesa electoral estará constituida por un presidente y un secretario que será un funcionario municipal nombrado por la Alcaldía. Una vez constituida la mesa se procederá a su apertura que será a las 10 horas y su cierre a las 20 horas.

Los presidentes de las distintas mesas serán elegidos mediante sorteo que se realizará ante el secretario general del Ayuntamiento de entre las personas residentes en cada barriada rural, según el padrón de habitantes a fecha de 1 de marzo de 2021. En dicho sorteo se determinarán, además del presidente, dos suplentes del mismo. Los resultados de dicho sorteo serán comunicados a las personas afectadas. Una vez cerradas las mesas se abrirán las urnas y se procederá al escrutinio provisional. En el caso de que el sufragio culmine con el resultado de un empate entre candidatos presentados, se resolverá por sorteo. El candidato que resulte será designado por la alcaldesa como delegado de la barriada rural.