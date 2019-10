Alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas todavía no han empezado el curso

Alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Jerez denuncian que llevan ya más de un mes sin poder asistir a clases de alemán sencillamente porque la profesora titular está de baja médica y Educación no logra encontrarle un sustituto o sustituta. Se trata de un grupo de entre cuarenta y cincuenta alumnos (no se puede precisar la cifra exacta porque algunos han anunciado que cambian de centro) que a estas alturas del curso todavía no han podido empezarlo. La ausencia de esta docente está afectando a cuatro grupos de alemán: segundo presencial y semipresencial, un cuarto y un quinto.

El inicio del curso en la Escuela Oficial de Idiomas de Jerez también afectó a alumnos de francés por la baja de un profesor, pero este problema se solucionó pronto porque se trataba de una vacante, con lo que fue relativamente fácil encontrar un nuevo profesor de francés.

No sucede lo mismo con el idioma alemán; al tratarse de una sustitución temporal por una baja médica aparentemente no de muy larga duración, los aspirantes a ocupar la plaza inscritos en la bolsa de trabajo no están por la labor y han renunciado a la adjudicación. De momento Educación ha contactado con dos posibles sustitutos, pero son de otras provincias andaluzas y ambos han rechazado la plaza temporal alegando que no les merece la pena realizar el desplazamiento y alquilar un piso en Jerez para cuestión de semanas.

Los alumnos, lógicamente, están “más que enfadados porque además es una situación que según nos dicen se ha producido también otros años. Nosotros hemos pagado nuestra matrícula y tenemos derecho a reclamar que nos den clases. Ya se ha cumplido un mes desde que empezó el curso y todavía no hemos recibido ni una clase, y este retraso no se puede recuperar”, ya que ni a la profesora titular ni a un hipotético sustituto se les puede hacer trabajar más horas de las que tiene firmadas en contrato.Desde el centro, su directora reconoce que hay un problema importante pero argumenta que desde Educación les aseguran que se está haciendo todo lo posible para encontrar un sustituto. “Nosotros no podemos hacer otra cosa, es un asunto que se lleva desde la delegación provincial de Educación. Lo que podemos hacer lo hemos hecho, como tener puntualmente informados a los alumnos”.

En el tablón de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas hay un cartel en el que se anuncia la baja de la profesora desde el día 24 de septiembre y en el espacio reservado para apuntar el día en el que termina la baja simplemente hay una interrogación. Y en la web de este centro educativo hay un apartado en el que se indica que los grupos 2A, 2B semi, 4A y 5A “no pueden empezar las clases el día 23” de septiembre, a la vez que se solicita a los alumnos que “estén pendientes de la página web y de las redes sociales”.

La delegación provincial de Educación, por su parte, señala que “se empezó a gestionar la cobertura de esta baja desde su grabación en Séneca por parte del centro a final de septiembre. En varias adjudicaciones a personal interino se ha renunciado al puesto, lo que ha dificultado la cobertura del mismo. Actualmente la finalización de la baja de la profesora titular se producirá en escasos días, por tanto el programa informático automáticamente no realiza la cobertura de este tipo de sustituciones de corto período”.

Es decir, que no habrá sustitución y que los alumnos tendrán que seguir esperando a que la profesora titular del puesto reciba el alta médica.