Amplio apoyo para reivindicar la puesta en valor de Asta Regia

En los jardines del Cortijo de ‘El Cotito’ en Mesas de Asta se presentó el libro escrito por José Ruiz Mata titulado ‘Asta Regia’. Una publicación editada por Tierra de Nadie con una gran calidad de impresión. En este se hace un repaso de forma amena y cercana por la increíble y extensa historia de la ciudad de Asta Regia a través de las diferentes civilizaciones que la poblaron y llegando hasta nuestros días.

Mas de 300 personas arroparon al escritor y los miembros de la Plataforma que de forma incansable viene trabajando por la puesta en valor de este tesoro oculto bajo la loma de la Mesa de Asta. Al acto acudieron también diferentes varios dirigentes políticos, todos en representación de sus instituciones miembros de la citada Plataforma como Isabel Gallardo en representación de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Juan Antonio Cabello, delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez, José Martínez, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Lebrija, Ramón Galán, Delegado de Cultura del Ayto. de Trebujena y un largo etcétera.El acto comenzó con la intervención de Javier García González como miembro de la ‘Plataforma por Regia’ que expuso las acciones que esta ha venido realizando durante los escasos dos años de vida de esta conforme a su Plan Estratégico.

El Plan estratégico que en palabras de García son la piedra angular y la guía de la plataforma se cimenta en tres objetivos fundamentarles. Ubicación ante las administraciones e instituciones y ante la sociedad de la existencia de la plataforma, Fomento del conocimiento de la existencia de Asta Regia y Planteamiento de proyectos y propuestas concretas a las administraciones.

Entre las acciones que relacionó y que más han llamado la atención están la de conseguir la firma de un Pacto Local por Asta Regia, firmado en Jerez por todas las fuerzas políticas, la colocación de una valla publicitaria en Mesas de Asta anunciando la existencia del yacimiento, la colocación de unos hitos que marcan el paso del Camino de Santiago por esta barriada rural o la construcción de una web que alberga una biblioteca digital entre otros muchos logros.

De cara a proyectos de futuro, Javier García comentó la propuesta que se ha hecho a las diferentes administraciones que conforman la plataforma por Asta Regia la creación de una Fundación que sea la que pueda avanzar en la puesta en valor de este extraordinario yacimiento una vez pase a titularidad pública.

Continuó la presentación con la intervención de Eugenio Vega Geán que disertó sobre la historia de Asta a través de los siglos y puso de relieve la importancia de esta ciudad “Regia”. Preciosa intervención que deleitó a los asistentes.

En este momento intervino Isabel Gallardo en calidad de delegada del Ayuntamiento de Jerez y en representación de la presidenta de la Diputación de Cádiz que agradeció la invitación y recordó la importancia de este yacimiento que lo calificó de “relevancia mundial por cuanto puede albergar muchas respuestas respecto de la cultura Tartésica”.

Y finalmente intervino el autor del libro, que habló de aquello que ”el lector no puede encontrar en él”, reflexionando sobre las razones que han llevado a que Asta siga olvidada y enterrada. También hizo un recorrido histórico explicando como se fraguaron las excavaciones de Manuel Esteve en aquellos años convulsos y como el echo de que se excavara en la zona extramuros y que no se encontrara nada relevante provocó que “a Asta le pusieran una x indicando que ahí no había nada y eso ha provocado el olvido y el desinterés por el yacimiento”.

Aseguraba el autor que este libro tiene “mucho cariño dentro” por tratarse de Asta, algo que “le ha acompañado siempre y que tenía muchas ganas de meterle mano”.

El acto acabó con un aperitivo acompañado de vinos de la tierra cortesía de otro miembro de la Plataforma, las Bodegas Maestro Sierra y amenizado por el grupo musical ‘El domador de medusas’.