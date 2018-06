La jerezana Ana Vizuete es finalista del concurso Miss Real Model

La jerezana Ana Vizuete, de 27 años, ha logrado ser finalista del concurso Miss Real Model, un certamen que tiene como objetivo luchar por la diversidad de tallas y "la mujer real". Vizuete compite en la delegación sevillana y en septiembre volverá a subirse a la pasarela para la gran final.

Es higienista dental pero desde hace unos años "me picó" del mundo de la moda. "Me gusta, me divierte y poco a poco me he metido en la moda y en la fotografía", declara la joven.

En el Miss Real Model pueden participar mujeres desde los 18 a los 40 años, no hay talla ni altura para poder lograr la corona. En las tres categorías -real, curve y plus- se pone el acento en la mujer "de hoy día", por lo que el éxito de la edición ya está asegurado.