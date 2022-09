'Andalucía X Sí' denuncia una tala indiscriminada de árboles en la Avenida Reina Sofía

El portavoz de la Gestora AxSí en Jerez de la Frontera, Santiago Casal, ha condenado la política arboricida del gobierno municipal de Mamen Sánchez, para el que “el hormigón, el cemento y el urbanismo árido priman sobre la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y las zonas verdes que tan necesarias son para Jerez”.

“Lamentablemente, Jerez ha dejado de ser una ciudad verde durante la última década y eso no es algo que parece que preocupe a un PSOE que no hace nada para evitar que nuestra urbe se tiña cada día más de gris. Basta darse un paseo por la ciudad y su entorno para comprobar esta realidad en la que los árboles ya no tienen sitio. Que hay vías como la Calle Carpinteros que no cuentan con un sólo árbol y que hay zonas como el desdoble de la N-IV en la Avenida Reina Sofía a la altura de la antigua Bodega Croft en los que se ha producido una tala indiscriminada”, explica el andalucista.

AxSí insiste en que con esta tendencia Mamen Sánchez ni mira por la salud de los jerezanos y jerezanas ni vela por que Jerez siga siendo una ciudad turísticamente atractiva. “Hay numerosos estudios que contrastan que en las calles y entornos que cuentan con árboles y zonas verdes la temperatura bajan unos tres grados, algo imprescindible en unos tiempos marcados por el cambio climático y la subida de las temperaturas. Además, una ciudad sin sombra y sin vegetación hace que sea menos apetecible para ser visitada y disfrutada y eso puede llegar a repercutir en la economía local”, detalla el portavoz de la formación.

Por otro lado, Casal pide al gobierno local que explique el grado de cumplimiento del programa 'Jerez+Natural', aprobado en 2008 y costeado con fondos europeos. El andalucista recuerda que entre los objetivos de esta iniciativa se encontraban la implantación del un nuevo modelo de gestión del patrimonio arbóreo de carácter integral; la integración tecnológica en el proceso de gestión con nuevos recursos para la aplicación de tratamientos biológicos y de una herramienta pionera de gestión de todos los procesos que afectan al patrimonio arbóreo; la integración metodológica en la gestión municipal del arbolado urbano; y la implicación de la ciudadanía en la revalorización del patrimonio medioambiental de los espacios urbanos.

“Desde AxSí pedimos a Sánchez que lleve a cabo una gestión sostenible, que abandone el gris para abrazar el verde. En definitiva, que actúe para que Jerez sea una ciudad saludable y agradable para vivir y para visitar. Y eso no es posible si los árboles continúan desapareciendo de nuestras calles”, finaliza Casal.