Andalucía amplía la recaptación telefónica a mayores de 75 a 79 años para las vacunas contra el coronavirus

Las áreas sanitarias y distritos de toda Andalucía, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, han ampliado hoy la opción de recaptación a mayores de 75 años a través de los números de teléfono habilitados para tal efecto. Con estas líneas, que se atienden desde cada centro tras realizar un refuerzo específico, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo, el de 75 a 79 años, que ya se encuentra inmunizado con una dosis al 85%.

En los casos de no haber sido citado por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita… desde estos teléfonos se les asigna una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ya comenzó a primeros de mes con la vacunación a la población general de 70 a 79 años, comenzando por los mayores (nacidos en 1942, 1943, 1944) y progresivamente a los de los años siguientes. En Andalucía, este grupo está compuesto por 650.381 personas.

La mayoría de estas primeras dosis para este grupo de edad que se están administrando son con el preparado de Pfizer, aunque algunas personas han recibido Moderna en función de la disponibilidad de vacunas.

Andalucía también "continúa avanzando los pacientes vulnerables o de muy alto riesgo" que contempla la estrategia de vacunación consensuada por el Consejo Interterritorial: personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y lista de espera para este, personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años. Igualmente, se avanza con la inmunización con AstraZeneca en el corte de edad de 60 a 65 años.

Esta semana Andalucía tiene confirmada la recepción de 272.710 dosis: 184.860 dosis de Pfizer, 61.700 dosis de AstraZeneca y 26.150 de Janssen. De Moderna hay prevista una recepción, pero no está asegurado el número de dosis.