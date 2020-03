Andrea 'La Brava' se queda a las puertas de la final de 'Maestros de la Costura'

Andrea 'La Brava' no podrá estar en la final del programa 'al quedar eliminada en la última gala previa a la gran final. La concursante residente en Jerez no pudo superar las pruebas por lo que se queda a las puertas de llegar al último gran reto. no podrá estar en la final del programa ' Maestros de la Costura ' que se emite en La 1 de TVE,l. La concursante residente en Jerez no pudo superar las pruebas por lo que se queda a las puertas de llegar al último gran reto.

En el programa emitido este pasado lunes compitieron cinco concursantes de los cuales uno debía ser eliminado, pues en la final participarán cuatro. La Brava no lo hizo bien y en la prueba de equipo en exterior, celebrada en un castillo de Sigüenza, no aprovechó el hecho de estar en el equipo compuesto por tres personas. El diseño que los suyos realizaron de un traje medieval no estuvo bien terminado y tampoco a tiempo, por lo que la prueba eliminatoria se redujo después a ella y a sus dos compañeros.

De los tres, uno tenía que ser eliminado. La prueba, con presencia del diseñador Roberto Diz en el plató, consistió en transformar un traje de invitada a una boda. La jerezana no aprovechó los materiales que eligió y además, fue penalizada por llevar a cabo una customización del vestido, algo que no contemplaba la prueba. Tenía todas las papeletas para no seguir y así fue.

Pese a todo, el resto de participantes y los modistos que hacen de jurado tuvieron muy buenas palabras para la concursante jerezana y la presentadora Raquel Sánchez Silva le dio las gracias por tanto como nos has regalado estas semanas. La Brava agradeció la oportunidad en su despedida y dijo que "he llegado sola, trabajaba sola, y ahora me voy con grandes amigos y sabiendo trabajar en equipo". También añadió que desde ahora, fuera de los platós, "empieza la verdadera guerra".

Andrea reconoció que su presencia y participación en 'Maestros de la Costura', ha sido todo un "pistoletazo de salida, me ha recordado por qué empecé haciendo esto. No lo entiende la gente si se lo cuentas, esto hay que vivirlo. Yo no quería venir, pero luego no me he querido ir", sentenció antes de despedirse del jurado.

En la final que se emitirá el próximo lunes (con la cocinera zamorana Begoña como clara favorita) participará, entre los personajes invitados, una persona muy conocida entre el público jerezano, la soprano Ainhoa Arteta.