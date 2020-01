Andrea 'La Brava', del sobresalto a la liberación

Helen, en una decisión que reconoció "injusta", se enfrentó al jurado recalcando: "Este concurso va de coser y rematar. No quiero desprestigiar a nadie , pero ha habido gente que no lo ha hecho y está junto a mí", en alusión a los otros dos compañeros cuyos trabajos fueron criticados Xiaona y David.

Tras salvar el primer test, La Brava y el resto concursantes viajaron hasta Ourense para visitar la sede de Adolfo Domínguez. Allí en la prueba por equipos tampoco tuvo fortuna y su grupo, liderado por Joshua no puso pasar el corte. Tampoco el otro colectivo, capitaneado por Xiaona realizó el trabajo como debía por lo que el jurado mandó a los doce participantes a la prueba de eliminación. Sólo Marc se llevó el aplauso del público, por lo que se le concedió la posibilidad de excluir de esta eliminatoria a dos personas. El barcelonés, en un gesto que le honra, no se salvó a sí mismo y seleccionó a Andrea La Brava y Joshua, que de esta forma se libraban de la prueba eliminatoria.

El plagio del vestido de Pedroche

Uno de los momentos más llamativos de este primer programa lo protagonizó Joshua. Tras proclamarse vencedor de la primera prueba, que dedicó a su padre, la presentadora Raquel Sánchez Silva le preguntó, en referencia a una de las fotografías que tenía colgadas en su stand, "Me ha parecido Cristina Pedroche, pero no es, ¿no?", dijo.

El concursante contestó: "No, esta es una amiga mía que canta una orquesta en Galicia y le hago los vestidos". La respuesta por parte de la presentadora, inicialmente en tono jocoso, se convirtió en noticia "¿Esto es que copiaste el vestido de Cristina?. Su respuesta fue clara: "No, yo no copié nada. Este lo hice hace siete años, cuatro antes de las famosas campanadas de Pedroche".

"¿Entonces fuiste tú quien le acusó de plagio?", replicó Palomo Spain. En ese momento, el concursantes de Tenerife se sinceró: "No acusé de nada, la gente por internet habló mucho, pero yo nunca me pronuncié y eso que me llamaron de todas las televisiones. De hecho, me lo pensé, pero mi padre me dijo que si iba, perdería una oportunidad grande en el futuro”, prosiguió el joven ante la mirada atónita del jurado y la presentadora.