El reto de volver a reinventarse

Como la tierra en barbecho, Andrés Peña y Pilar Ogalla arriesgan y exprimen su imaginación cada dos años. Lo dicen las estadísticas del Festival de Jerez, donde en las últimas ediciones sus montajes han sido especialmente atractivos. Ahora, tras ‘La tourneé’, la pareja regresa con ‘Por cuatro reales’, un espectáculo que estrenarán el domingo 1 de marzo en el Villamarta dentro del XXIV Festival de Jerez.

–Cuéntenme cómo ha surgido este ‘Por cuatro reales’....

–Andrés Peña: Cuando uno dice ‘por cuatro reales’, lo primero que se le viene a la mente es una época antigua. Es una expresión que se utilizaba y se sigue utilizando cuando te pagan poco. En este caso, nosotros nos referimos explíticamente al concepto, el término real, signo de grandeza, que en el espectáculo son los cuatro guitarristas que nos acompañan.

–Pilar Ogalla: Son cuatro guitarristas que han sido parte importante de nuestra trayectoria artística, y con ello, de alguna forma, queremos homenajear a todo lo que está detrás.

–Hablamos de....

–AP: Bueno, pues hablamos de Jesús Guerrero, que también es el director musical de la obra, Rafael Rodríguez, Miguel Pérez y Pascual de Lorca. Son cuatro guitarristas con personalidades diferentes y que para nosotros han sido importantes. Todos acompañan de maravilla y han sido piezas fundamentales para el baile.

–PO: Son cuatro personas que han formado parte de nuestra vida personal y de nuestra vida artística. Quizás con Pascual no he trabajado tanto, Andrés sí, pero en mi caso, como él era el guitarrista de Mariana Cornejo y yo tenía tanto roce con Mariana, ha formado mucha parte de mi vida.

–Entiendo que la guitarra tendrá un papel decisivo en este espectáculo....

–AP: Bueno, está claro que son importantes porque cada uno tiene su tarjeta de presentación, pero también hay conexiones entre el baile y el toque.

–Han pasado 13 años desde aquel ‘A fuego lento’ con el que debutaron en el Festival de Jerez. ¿Se plantean las cosas de manera muy diferente a la hora de crear un nuevo montaje?

–PO: Ya tienes tanta experiencia en lo que ha pasado antes, las veces que has triunfado, las veces que te has equivocado, que ahora mismo en lo único que nos centramos es en buscar nuestra propia verdad. Queremos ser de verdad, entonces, nos hemos dado cuenta que nuestro camino está en un flamenco más tradicional, conectamos bien de esa manera con el público y además, cuando terminados, nosotros nos sentimos realizamos de esa manera. Intentamos buscar siempre algo para que sea diferente a lo anterior.

–AP: Nuestra línea ya no va a cambiar pero claro, ¿cómo haces algo diferente a lo que has hecho antes y que no se repitan cosas? Eso es lo difícil. En nuestro caso, hemos creado espectáculo cada dos años, y no es fácil. Lo importante es que con los años uno sabe dónde quiere llegar.

–Sus últimas creaciones han tenido siempre un director escénico. ¿Se trabaja mejor así?

–AP: Hombre, está claro que nos da más tranquilidad. Este año viene con nosotros Carmen Fernández y su papel es muy importante en el espectáculo. Nosotros nos dedicamos a bailar, pero a la hora de crear un ‘papel de regalo’ se necesita de gente con un concepto mayor, y ahí es donde se nota ella.

–PO: A nosotros, la presencia de una directora o director escénico nos ha ido bien. Date cuenta que en ‘La tourneé’ tuvimos a David Coria, en ‘Sepia y oro’ a Faustino Núñez, en ‘El aire que me lleva’, estuvo David Montero...Sinceramente, después de la experiencia de ‘Cádiz de la Frontera’, en el que nosotros lo hacíamos todo, decidimos dar un paso. Una y no más, como se dice aquí. El bailaor se tiene que dedicar a bailar, el cantaor a cantar y el guitarrista a tocar. A mí me encanta dirigir, pero cuando no tengo que bailar, si no es muy complicado.

–Antes habéis hablado de incorporar elementos distintos en cada espectáculo. ¿Qué tiene este ‘Por cuatro reales’ que no tengan los anteriores?

–AP: Sobre todo la musicalidad que tiene, que va a ser muy diferente.Date cuenta que siempre hemos llevado una guitarra, salvo en ‘Cádiz de la Frontera’, por representar a cada tierra, pero ahora llevamos cuatro. El estilo es el mismo, con palos juntos e individuales.

–PO: Lo que cambia es la visión que aporta Carmen Fernández, es una forma de contarlo distinta porque además ella es una persona especial. Ella es pintora y nos lo muestra todo mediante la pintura, es muy gráfica y muy elegante a la hora de plantear las cosas.

–¿Cuánto tiempo ha durado el proceso creativo?

–AP: Bastante, porque empezamos a trabajar un año vista, aunque en realidad fue en noviembre cuando tuvimos la primera toma de contacto con José María Castaño, que también nos ha ayudado, y Carmen Fernández. De todas formas, ha sido un proceso bonito, aunque ha sido difícil ponernos de acuerdo por aquello de las fechas.

–PO: Con los artistas empezamos a vernos en diciembre, ha sido un largo camino, pero estamos muy contentos, porque todo el mundo aporta cosas.

–Da pena que después de tanto esfuerzo y tantas horas, algunas propuestas nazcan y mueran el mismo día....

–AP: Nosotros intentamos que eso no ocurra, principalmente porque hay una inversión que se tiene que amortizar. Luego, también el trabajo de los músicos que aunque cobran por su trabajo, pero siempre se hacen muchas más horas, entonces, cerrar más galas les viene bien. Lo importante, dinero al margen, es que este trabajo cunda, pero cada vez es más difícil. En nuestro caso, llevamos toda nuestra carrera sin ningún mánager, todo lo que hemos hecho ha sido cosa nuestra.

–PO: Está claro que a veces te da mucha pena que no se representen más veces algunos espectáculos, pero bueno, también me quedo con lo positivo de que con muchos de ellos hayamos conseguido premios. Tenemos dos Premios del Público y dos segundos, eso quiere decir que al público le gusta lo que hacemos.

–Afortunadamente, el Festival siempre ha sido un punto de apoyo importante....

–PO: El Festival está claro que siempre nos ha apoyado, y es algo que siempre agradeceremos. También en otros sitios como Sevilla, que cuando hemos llamado a la puerta, la han abierto. De hecho, nos concedieron Flamenco Viene del Sur, pero por fechas de los artistas que vienen en el elenco, no lo hemos podido hacer. O montábamos otra vez el espectáculo o era difícil.

–AP: Es lo que tiene trabajar con artistas de este nivel, entonces, o tienes las galas con antelación o es difícil encontrar fechas.

–Al margen del estreno el próximo 1 de marzo en el Villamarta, ¿cómo se presenta el año?

–AP: Bueno, yo acabo de llegar de Japón, donde he estado varios días, y la verdad es que bien, ya llevo yendo once años. Tenemos la suerte de que el flamenco tiene hoy día tentáculos por donde menos te lo esperas. En cualquier sitio hay una academia o un festival, y como ahora se estila mucho eso, ir a dar cursos y actuar, hay muchas cosas. Evidentemente, los cursos hoy día te dan para mucho y como ya tenemos una experiencia, viajamos a Japón, a Australia, a Francia....

–PO: La verdad es que no nos podemos quejar. Ahora cuando acabe el Festival, Andrés se va a Granada a montar la coreografía del Conservatorio de allí, yo me voy a Londres, en realidad no paramos, pero bueno, yo prefiero más el escenario que dar clases.