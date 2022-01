San Antón se celebra este domingo en Jerez con la participación de la Real Escuela y los Estrellas Michelin

La tradicional Fiesta de San Antón se celebra este domingo, 23 de enero, en el parque González Hontoria con la novedad de la participación de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y los Estrella Michelin de Jerez.

La delegación de Fiestas y la delegación de Bienestar Animal continuará en esta cita con la promoción de la adopción y de la tenencia responsable de los animales de compañía de la mano de las protectoras de la ciudad, tras la suspensión de la pasada edición a causa del Covid.

La Fiesta comenzará a las 10.30 horas, momento en el que el jurado realizará la supervisión y valoración de los animales inscritos. A esa misma hora se iniciará el concurso de dibujo infantil del patrocinador de esta jornada Bricopinturas, que ofrecerá obsequio a todos los niños y niñas que se inscriban.

Desde primera hora las protectoras participantes ofrecerán toda la información sobre el trabajo que realizan en un día que volverá a tener presente la raza autóctona de Jerez, el perro ratonero bodeguero andaluz.

Los restaurantes con Estrella Michelín, Mantúa, Lú y las protectoras No me abandones, San Antón, Ayuda Animal y PPPeludos ofrecerán la novedosa iniciativa 'Estrellas dejando huellas'. A partir de as 12 horas se ofrecerán dos tapas de los chef Israel Ramos, de Matúa, y Juan Luis Fernández, de LÚ Cocina y Alma, que se ofertarán al precio de seis euros a beneficio de las protectoras.

El desfile de los animales inscritos se iniciará a las 12.30 horas y una vez llegue a la altura de la tribuna el padre Francisco Fuego realizará la bendición de los animales tras la que se procederá a la entrega de reconocimientos.

En una edición marcada por la recuperación paulatina de la normalidad destaca especialmente como novedad la participación de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre con sus ejemplares de Pura Raza Española.

Antes del inicio del desfile se procederá a la lectura del Manifiesto de San Antón en un día que contará con la ambientación musical de la Banda Municipal que tras la bendición interpretará el Himno de Andalucía.