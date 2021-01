Aplazado el juicio por la demanda civil en la familia de Juan Galán

El juicio por la demanda interpuesta por Carlos Aguilar contra el ex torero Juan Pedro Galán y sus dos hermanas por haberles excluido de la herencia del empresario ya fallecido Juan Galán -con el que convivió toda su vida en compañía de su madre, Isabel Aguilar, desde que falleciera la mujer de Juan Galán-, que estaba previsto celebrarse hoy, quedó aplazado ante la imposibilidad de Marcos García Montes, abogado de la parte demandante, de desplazarse a nuestra ciudad.

Carlos Aguilar reclama 10 millones de euros y tres inmuebles, pero asegura que Juan Pedro Galán no atiende a esa reclamación alegando que Carlos no es hijo de Juan Galán y que por lo tanto no tiene derecho a recibir parte de la herencia.

Ahora será el juez, una vez admitido el aplazamiento por causa de fuerza mayor, el que señale una nueva fecha para el juicio por la demanda presentada por Carlos Aguilar por la vía civil contra sus tres hermanos por dejarle fuera de la herencia.