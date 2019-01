Aprobado el inicio de la tramitación del nuevo estatuto de las ELA

La junta de gobierno local ha aprobado el inicio de la tramitación para la aprobación por el pleno del nuevo estatuto regulador de las relaciones de las ELA y el Ayuntamiento de Jerez. La intención del gobierno local es que en el mismo se continúen garantizando, como mínimo, los niveles de transferencias establecidos para las distintas ELA desde el ejercicio 2013, 4.653.655 euros.

Como el estatuto en vigor concluye en el mes de septiembre y "con vista a que cada ELA pueda hacer sus presupuestos sin problemas", se ha aprobado que en el tiempo comprendido entre el 24 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, se especifique que recibirán como mínimo un importe 1.262.224 de euros.

El gobierno municipal afirma que "mientras no se apruebe el nuevo estatuto, la junta de gobierno local solo pudo tramitar el pasado 4 de enero de 2019 los gastos y reconocimiento de obligación relativo a transferencias corrientes a las entidades locales autónomas, por un importe de 3.391.430 euros, para el período 1 de enero de 2019 hasta el 23 de septiembre de 2019, fecha de vigencia del anterior".

El gobierno local afirma que quiere garantizar en el nuevo estatuto una financiación justa

Subraya también que "la transferencia de la junta de gobierno local acordada este viernes por un importe 1.262.224 de euros ya estaba comprometida con la entrada de la prórroga del presupuesto de 2018, como pasa con otras entidades municipales y se suele hacer a lo largo de año, en el momento que lo necesita".

En este sentido, el Ayuntamiento aclara que "no se ha restado en ningún momento ni un céntimo de la transferencia a las ELA, como varios presidentes de las entidades locales han estado diciendo. Es más se les ha explicado el porqué de las dos partidas. Además algunos no son nuevos en este tema y conocen perfectamente que el estatuto actual cumplía en cinco años, y no han dicho nada ante al anuncio del gobierno local de trabajar en el siguiente".

El Ayuntamiento recuerda que hace varias semanas ya se anunció que ante la vigencia del actual estatuto hasta septiembre, se está trabajando en futuro estatuto regulador que pretende mantener el espíritu del vigente estatuto, "en lo que se refiere a las asignaciones para cada una de las entidades locales autónomas y que se plasma en la ‘Disposición Transitoria Primera–Garantía del nivel de transferencia’ que viene a asegurar un nivel de transferencia nunca inferior a la establecida para el ejercicio 2013 (que es coincidente con la del pasado año 2018)".

Desde el gobierno municipal afirman que quiere garantizar en el siguiente estatuto "una financiación justa de las siete ELA de Jerez, y es de sobra conocido el esfuerzo que ha hecho este gobierno, siendo el primero de la historia que ha abonado el cien por cien de las transferencias presupuestadas que le corresponde a las pedanías, durante todos los años de la presente legislatura, las transferencias corrientes presupuestadas, y además también está pagando la deuda histórica que dejó el PP de Pelayo y Saldaña".

Asimismo señala que "el anterior gobierno municipal del PP, a fecha de 31 mayo de 2015, debía a las siete ELA de Jerez 6.483.879 euros, que este gobierno socialista ha reducido a 4.750.368 euros a fecha del 31 de diciembre de 2018. Estos datos indican que la deuda histórica dejada por el PP de casi 6,5 millones de euros se ha reducido durante este mandato en 1.733.511 euros, más el pago anual del corriente que se lleva al día". Agrega también que el gobierno local está trabajando en llegar a convenios de pago concretos con las ELA "que tienen esa deuda histórica generada por el PP, con la firme voluntad de que haya unos pagos afectados a las fechas pactadas con cada presidente cada entidad".