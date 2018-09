Asaja-Cádiz considera insuficientes las ayudas para la modernización

Asaja-cádiz considera escasa la inversión realizada por parte de la Junta de Andalucía en relación a las ayudas a la modernización que recibirán los agricultores de las ocho provincias andaluzas. Según datos oficiales de Asaja, la provincia de Cádiz ha sido "la peor parada de todas" en la línea de ayuda general, con 0 expedientes aceptados de un total de 1.500 aprobados en toda Andalucía.

Algunas de las solicitudes presentadas por los agricultores gaditanos, que no se han recogido en las líneas de ayudas generales, han sido enmarcadas en los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada, ITI. Unos fondos, aprobados por la Comisión Europea, que han beneficiado a la provincia en casi 5 millones de euros y que de no existir dejarían a Cádiz con una ayuda mínima, destinada únicamente al sector del olivar. El presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, ha puntualizado que "los fondos ITI han cubierto tan sólo 60 expedientes de los 110 que hemos presentado nosotros". Prácticamente la mitad de los expedientes presentados por Asaja-Cádiz han sido rechazados. Aunque, además de las solicitudes expuestas por esta asociación, existen otras muchas de empresarios o agricultores individuales que tampoco han sido aceptadas. "Estos fondos deben complementar aquellas solicitudes que no llegan a los puntos mínimos en la orden general", señala Gallardo. Por su parte, Luis Ramírez, secretario general de esta asociación, añade que "estos fondos deben ser un complemento a las ayudas a la modernización, debido a la delicada situación en la que se encuentra la provincia, no un sustituto, que es para lo que se ha utilizado".

Agricultores gaditanos llevan esperando dos años para acometer sus inversiones

Esta línea de ayudas, convocada por primera vez en el mes de junio de 2016 y enmarcadas en el programa desarrollo rural de Andalucía 2014-2015, significa un impulso fundamental para las necesidades de modernización y mejora de la explotación agraria en los campos de la provincia y de toda la comunidad autónoma. Desde la compra de un tractor, hasta la inversión en cualquier tipo de infraestructuras. El plazo para presentar la solicitud a estas ayudas se fijó en septiembre de 2016 y hubo que esperar hasta el mes de junio del pasado 2017 para contemplar la propuesta de resolución provisional, en la que Cádiz ya aparecía como principal damnificada en la línea de ayuda general, con tan solo un expediente tramitado, de los 1.088 de toda Andalucía. Ante esta situación, desde Asaja-Cádiz se puso de manifiesto a la Consejería la necesidad de una modificación urgente de la resolución, según cuenta Luis Ramírez. Como respuesta a esta petición, la Junta volvió a revisar dichas solicitudes y expone una nueva resolución provisional al mes siguiente, julio de 2017. Desde el pasado mes de julio que se presentó esta resolución provisional, hasta el pasado viernes 31 de agosto de 2018, no se ha presentado la resolución definitiva. Una tardanza que ponen de manifiesto desde Asaja-Cádiz, ya que los agricultores y ganaderos de la provincia "llevan esperando 13 meses a la resolución definitiva y más de dos años desde la convocatoria de las ayudas". Debido a esta situación, cuenta Pedro Gallardo, existen numerosos empresarios gaditanos que llevan esperando dos años para obtener esas ayudas y poder invertir en materia de modernización. "Es mucho tiempo con las inversiones paralizadas, sin saber a ciencia cierta si van a poder contar realmente con estas ayudas", explica Luis Ramírez.

Desde la asociación agraria de jóvenes agricultores muestran su sorpresa al conocer el pasado viernes la resolución definitiva. Si con la resolución provisional Cádiz únicamente disponía de un expediente en la línea de ayuda general, la resolución definitiva ha dejado a la provincia sin ninguna solicitud aceptada. Esto no se entiende desde Asaja-Cádiz, ya que "la inversión de la resolución definitiva ha sido de algo más de 16 millones de euros que la que estaba estipulada en la provisional". Un hecho que se podría haber evitado, según Gallardo, "habiendo revisado los criterios en su debido momento".

En datos totales ofrecidos por Asaja-Cádiz, la provincia se ha visto beneficiada en dos millones con respecto a la resolución provisional de 2017. Aunque este aumento se ha conseguido a través de la ayuda ofrecida por los fondos ITI y, en menor medida, por un pequeño aumento de los expedientes en los olivares.

Con los datos definitivos, Cádiz queda como la tercera provincia peor parada en materia de ayudas a la modernización, por delante de Málaga y Huelva. "A pesar de ello, continúa siendo una cifra muy baja", dice Pedro Gallardo.