Con nuevo repertorio pero sin disco

A dos meses vista para la Navidad, Luis de Periquín y su grupo de voces ya trabaja en el que será su regreso al Villamarta. Los números no engañan, por eso, el teatro jerezano optó este año por programar doble función, dada su repercusión y buena acogida el pasado año.

Con la misma línea y alguna que otra cara nueva, ‘Así Canta Jerez en Navidad’ ha iniciado la cuenta atrás para presentar el espectáculo ‘Mi dios gitano’, un montaje que, liderado por el menor de los hijos de Niño Jero, se estrenará los próximos días 6 y 7 de diciembre.

Como ya ocurrió hace dos años, se ha optado por no grabar nuevo disco, aunque eso no quita que para esta nueva cita navideña “hagamos villancicos nuevos”, asegura Luis de Periquín. “En 2018 nos pasó lo mismo, no sacamos disco pero sí cosas nuevas que luego se grabaron en el disco del año pasado”.

Sí habrá en cambio “un par de singles”, apunta el director del proyecto, uno el que da nombre al espectáculo, ‘Mi Dios gitano’, “que es uncanto de la iglesia que me gustó y lo hemos adaptado a ritmo de bulerías de Jerez”, y ‘Alza Bayona’, “que es una creación basada en un estrillo asturiano al que le hemos añadido algunas cosas, algunas populares y otras de artistas como Enrique Morente, al que le escuché un estrillo y me gustó”, explica Luis Carrasco.

Además, y al margen de las creaciones que han calado de lleno entre las generaciones más jóvenes, caso de ‘Y suenan’ o ‘La samaritana’; ‘Así Canta Jerez en Navidad’ tendrá más novedades.

Entre ellas destacará “un tema compuesto por Julio Lozano y su hermano que se llama ‘Nana del Arenal’ y es precioso, otro que hizo Antonio Gallardo, ‘A la rosa y al clavel’ y que se hizo en una de las zambombas de las peñas hace años”, y una nueva composición del propio Luis Carrasco “que se llama ‘Canta que canta’ pero que discurre por lo clásico”.

De cara al espectáculo en sí “me acordaré también de Parrilla de Jerez, porque este año queremos hacer también más villancicos clásicos”.

Sobre el montaje, Luis de Periquín destaca también la labor “de Fernando de la Morena que se ha encargado de los arreglos musicales”, y del autor del cartel que ilustra el espectáculo, Curro Santos, “que siempre está ahí”.

Dentro del elenco artístico para esta cita de diciembre en el Villamarta destaca también la novedad de Sandra Zarzana dentro del coro femenino de voces, y de Rafael Fernández a la percusión.

El resto serán los habituales de estos últimos años, con Maloko Soto, Fanía Zarzana, Joselete Mushogitano, Dolores de Perikín, Manuel de Cantarote, Rocío Valencia, José de la Melchora, Manuela de Perikín, Nono de Perikín, La Junkera, Antonia Pantoja, Ana Parilla, Manuela Parrilla, y La Junkerita, al cante.

A las guitarras estarán Fernando de la Morena, Nono Jero, Madriles Jero; al compás Curro Santos, Juan Diego Valencia, Manuel Cantarote y Juan Diego Valencia JR, mientras que para esta cita se contará con la colaboación especial de la bailaora sevillana Pastora Galván.