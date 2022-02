Aspanido Jerez pone en marcha tres nuevos cursos de formación para el empleo.

Aspanido Jerez presentó, coincidiendo con el día en el que se cumplen 31 años de su fundación, tres nuevas acciones formativas para el empleo. Un total de 16 jóvenes con discapacidad intelectual se formarán en diferentes temáticas como la moda sostenible, la reposición de mercancías y el mundo de los eventos. Tal y como señala Esperanza Gómez, directora de Aspanido, "son cursos con una duración de 300 horas, muy dirigidos y con una atención muy especializada a las necesidades de cada alumno. Combinan una formación teórica y una posterior formación práctica en empresas de la zona".

La puesta en marcha de estos cursos es una realidad gracias a la convocatoria 'Uno a Uno' de Fundación ONCE enmarcada dentro del programa operativo de empleo juvenil POEJ cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En la presentación de los cursos ha estado presente Cristino Ortuno, director de la ONCE en Jerez, quien ha querido destacar que "es un placer pensar que 16 chavales puedan formarse y puedan realizar estos cursos y que la Fundación ONCE tenga algo que ver. Quiero dirigirme a la ciudadanía jerezana y agradecer su solidaridad al comprar nuestros productos porque esa compra favorece y ayuda a esta inclusión".

Tampoco ha querido faltar a la cita Carmen Collado, delegada de Acción Social y Políticas Inclusivas en el Ayuntamiento de Jerez, quien ha añadido que "todas las personas son útiles, aportan y son necesarias para nuestra sociedad. Jerez no sería la misma ciudad que es hoy si no fuera por la aportación que hacen Aspanido y Fundación ONCE".

La presentación culminó con un llamamiento de la directora de Aspanido a las empresas de Jerez: "La colaboración de las empresas es la parte que complementa nuestro trabajo. Es necesario que primero acojan a las personas con discapacidad intelectual para desarrollar sus prácticas y después que apuesten por ellas brindándoles una oportunidad laboral".