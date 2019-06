Aspanido celebra este viernes la IV Noche de las Candelas

La Fundación Down Jerez Aspanido celebrará este viernes la IV Noche de las Candelas en la plaza del Banco y su entorno, con la que se pretende seguir fomentando el encuentro con la ciudadanía, dando visibilidad a los jóvenes con síndrome de down y discapacidad intelectual, a la vez que se recaudan fondos para poder sufragar los nuevos proyectos de Down Jerez Aspanido.

El punto de encuentro será la plaza del Banco a las 21 horas, donde se realizará un acto simbólico de encendido de velas, más la lectura de un manifiesto a favor de la inclusión y música para amenizar el ambiente.

José Luis Baños, responsable de comunicación de la Fundación, señaló que "esperamos que esta noche de las candelas vaya creciendo y consigamos iluminar todo el centro de Jerez, con el apoyo de todas las empresas y vecinos". La periodista Victoria de Haro tendrá a su cargo la lectura del manifiesto, y la asociación cultural Juglar XXI aportará el acompañamiento musical.

La directora de la Fundación, Esperanza Gómez, explicó que "esta noche de las candelas comenzó como un guiño a la noche de San Juan, y vimos que era una idea bonita y se le ha ido dando más cuerpo en estos cuatro años. Una parte es el reporte económico, y estos recursos irán destinados a formación y empleo. Damos cobertura a personas que se quedan fuera del mercado laboral y del sistema educativo, y es una oportunidad de que puedan continuar su formación".

Gómez incidió en señalar que "se trata no sólo de vender velas, se trata de fomentar sus habilidades sociales, de que se relacionen con la gente, que hablen, hay un trabajo ahí que se convierte en un taller de habilidades sociales real, en la calle, y con personas reales".