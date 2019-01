Atropellan a un menor cuando se disponía a acceder al colegio San José Obrero

Un menor fue atropellado ayer cuando se disponía a acceder al CEIP San José Obrero, centro educativo en el que estudia. El incidente, que afortunadamente se saldó sin consecuencias quedando todo en un susto, ocurrió a las ocho y media de la mañana, cuando el joven se disponía a cruzar el paso de peatones próximo al colegio.

Según relataba ayer la presidenta del Ampa, Marilo Román, “la mujer llevaba los cristales empañados y no ha visto al joven, aunque tampoco se ha parado en el paso”. Afortunadamente, no tenía nada, se ha levantado y se ha ido a clase, pero se ha llamado a la Policía y a Emergencias Sanitarias para comprobar que todo estaba bien”.

Desde el Ampa se ha solicitado al Ayuntamiento la presencia policial en los accesos al centro, “aunque nos han dicho que no pueden estar en todos los colegio”. Además, se ha pedido una mayor luminosidad en la zona, toda vez que a primera hora de la mañana (alrededor de las 8.30 cuando los mayores acceden a las instalaciones educativas), porque hay que tener en cuenta que dicho centro acoge actualmente a alumnado de Secundaria mientras se construye el nuevo instituto en la zona, “no hay mucha claridad. Afortunadamente esta vez no ha ocurrido nada grave, pero no podemos estar así”, señaló Román.