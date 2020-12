Los parques solares, un maná para el Ayuntamiento

2020 va camino de ser uno de los años en los que el Ayuntamiento ha obtenido más ingresos de la actividad urbanística. Este incremento se ha producido no tanto por la construcción de viviendas sino por la puesta en marcha de varios proyectos fotovoltaicos en la ciudad. Actualmente hay dos en construcción y un tercero ha anunciado que espera iniciar las obras en 2021.

Tal y como se recoge en el último avance de la ejecución presupuestaria de este año, con datos hasta el pasado día 15, el Ayuntamiento ya ha obtenido unos 6,4 millones de euros por el impuesto de construcciones (ICIO) y por tasas urbanísticas, algo más de 400.000 euros respecto al año anterior. Eso sí, este importe corresponde a los derechos reconocidos, es decir, a lo que el Ayuntamiento tiene derecho a cobrar. El importe del ingreso en la caja municipal no se ha publicado por el momento.

Hay que tener en cuenta que estas cifras no son definitivas puesto que aún está pendiente de cerrarse el año y, por ende, proceder a elaborar la liquidación. Ahora bien, el incremento respecto a años precedentes es significativo, sin contar con lo ocurrido en 2018 donde varias promociones de viviendas de obra nueva permitieron que los ingresos por ambos conceptos alcanzaran los 8,4 millones.

A pesar del incremento de los ingresos municipales por esta vía, hasta la fecha no se han alcanzado las previsiones recogidas en el presupuesto municipal de este año, que contemplaban unos 7,8 millones vinculados al impuesto de construcciones y unos 2,9 millones por tasas urbanísticas. Hasta el momento, en el avance presupuestario se han contabilizado 4,4 millones en concepto de ICIO y algo más de dos millones en permisos. Eso sí, es más que previsible que la recaudación aumente en sucesivos avances del estado presupuestario así como en la liquidación definitiva.

Los cálculos que realizó la Delegación de Economía de los ingresos de la actividad urbanística para la previsión contable de este año fueron cuestionados por el Ministerio de Hacienda al considerar que no estaba justificado el incremento de la previsión de ingresos. No en vano, se pasaba en el impuesto de construcciones de los 2,3 millones contemplados en 2018 a 7,8 millones del presupuesto vigente (en 2019 no hubo previsión contable).

En cambio, el ejecutivo logró salvar este apartado de las cuentas al convencer a la administración central de que este aumento venía motivado por el inicio de la construcción de tres plantas fotovoltaicas en la ciudad. Tal y como apuntó este medio en el mes de agosto, las estimaciones del Consistorio prevén recaudar unos 6,6 millones por el impuesto de construcciones y unos 1,9 millones en concepto de tasas urbanísticas por estos tres primeros parques solares que se ponen en marcha (actualmente se están tramitando siete). Por el momento, se han iniciado las obras en dos parques mientras que el tercero ya ha anunciado que su construcción no empezará hasta 2021 ya que aún no ha recibido todas las autorizaciones administrativas.

En cuanto a otros ingresos urbanísticos, apenas se han cubierto las previsiones contenidas en el presupuesto en cuanto a los ingresos por cuotas de urbanización puesto que solo tiene derechos de cobro sobre 2.000 de los 416.000 euros presupuestados. Mientras tanto, también preveía obtener unos 806.000 euros por ventas de solares; en cambio, hasta el pasado día 15 solo había percibido poco más de 51.000 euros.