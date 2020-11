Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha salido al paso de las críticas recibidas tras el anuncio de que el Ayuntamiento va a tener una web para combatir bulos y noticias falsas, lo que ha provocado rechazo de colectivos de periodistas y comentarios de todo tipo. La regidora jerezana quiso, en primer lugar, "dejar muy claro es que el Ayuntamiento de Jerez defiende la plena autonomía de los medios de comunicación y de sus profesionales y su autoregulación, y rechaza cualquier tipo de mecanismo que pueda coartar la libertad de prensa".

Acto seguido, la alcaldesa explicó la intencionalidad de esta página web: "Pero el Ayuntamiento tiene el derecho, y sobre todo las administraciones tenemos el deber de ofrecer a la ciudadanía información veraz y desmentir bulos que afecten a la imagen de la ciudad o a la propia institución, difundida y elaborada con una clara intencionalidad. Y la clave de este espacio es que va a ofrecer documentos oficiales que desmonten esos bulos. Porque lo que vamos a hacer es desmentir bulos, no noticias. Hay una gran diferencia. Desde el pleno compromiso con el derecho a la información, y por eso vamos a aportar documentos oficiales".

Así, esta página web 'antibulos' del Ayuntamiento "pretende ser un nuevo espacio aclaratorio en defensa del interés de la ciudad y creo que todos aquellos sectores, gente y medios de comunicación que creen en la buena información y en la información veraz, están satisfechos con eso. Y va a ser también un punto de referencia para los medios de comunicación, porque repito que solo busca aclarar con documentos oficiales los bulos que tienen como fin perjudicar y hacer daño al interés de la ciudad".

Añadía Mamen Sánchez que "creo que todos, y los periodistas los primeros, saben que la mala información perjudica: a los medios, a la ciudadanía, a la democracia y a la ciudad también, y tenemos el deber de aclarar esos bulos"; por tanto, si se mira "veremos esas cosas que se esconden bajo perfiles falsos en redes, que se esconden en páginas web de cualquier tipo de naturaleza o en whatssap".

De esta forma, la alcaldesa entiende que "no puede darse por afectado o aludido" quien no propaga bulos o falsas noticias, "así de claro: quien no la practica no le afecta ni se puede dar por aludido en estas circunstancias".

Igual que la Junta y otros Ayuntamientos

"¿Qué hemos hecho nosotros? -explica la alcaldesa- Ver qué se está haciendo en otros Ayuntamientos y en otras administraciones, por ejemplo la Junta de Andalucía, que creó recientemente en su página web un apartado que se llama 'Alerta bulos'. Hemos analizado cómo lo hace la Junta de Andalucía y cómo lo hacen otros ayuntamientos: algunos utilizan la página web, otros utilizan Apps y los pueblos más chicos utilizan bandos municipales. Lo que más nos ha gustado es lo que estamos trabajando, con un ofrecimiento a sentarnos con la Asociación de la Prensa y hemos consultado esto con medios de comunicación también. Y haremos eso, lo que están haciendo otras administraciones, como lo está haciendo la Junta de Andalucía con esa página 'Alerta bulos'. ¿Qué es en lo que nos queremos diferenciar? Que queremos poner al lado la información oficial".

Para que se vea más claro y como ejemplo, "imagínese que hay quien dice que el árbol de Navidad que se está colocando en la plaza del Arenal ha costado al Ayuntamiento un millón de euros. Sea donde sea, en un whatssap, en una página web... Eso no lo hacen los medios de comunicación normales. En todo caso, a los medios de comunicación les levantamos el teléfono si tienen un dato informativo mal, que puede pasar, pero los medios de comunicación no trafican con bulos, no dan bulos. Sabemos a lo que nos tenemos que referir. Pues constará en el Ayuntamiento esa información, de donde haya salido, y al lado la factura de lo que ha costado el árbol. ¿Alguien le puede temer a eso?".

Esa será la línea de actuación de la nueva web: "Ese tipo de cosas se pondrá ahí alertando, porque estamos alertando de unos bulos que están confundiendo a la población. Ese es el tipo de actuaciones que se va a hacer, porque donde más casos de bulos se están dando es con informaciones relacionadas con la alerta sanitaria, que confunden a la gente. Son esos bulos los que vamos a desmentir y creo que nadie puede estar en contra de eso, aquí no hay ni 'comisión de la verdad' ni censores ni ninguna sombra extraña como por ejemplo sugería Vox, por cierto un partido que se da golpes de pecho pero que ha dado su apoyo a los presupuestos andaluces a cambio de dar un golpe muy fuerte a la televisión pública de Andalucía con recorte de presupuesto y eliminación de canales, eso sí que es cercenar la información y perseguir a los medios públicos".

La alcaldesa finalizó asegurando que "yo creo que este es un instrumento que puede ser utilizado por la ciudadanía, que pueden utilizar los medios de comunicación y lo demás son estos bulos que tanto daño hacen confundiendo a la ciudadanía. Aquí hay transparencia, hay respeto al periodismo y aquí hay defensa de la calidad democrática, y todo esto es totalmente incompatible con los bulos que hacen daño y que desinforman".