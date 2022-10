El Ayuntamiento de Jerez asegura estar "totalmente abierto al diálogo" con los sindicatos por el convenio

El gobierno municipal asegura que "está totalmente abierto al diálogo y prueba de ello es que en estos momentos hay dos mesas de negociación que se vienen convocando todas las semanas", explicando en nota de prensa que se trata, "por un lado, de una mesa de negociación para acordar un nuevo convenio para los trabajadores laborales, y por otro lado, de una mesa de negociación donde se trabaja en el proceso de estabilización por el que el personal municipal puede optar al proceso de estabilización. Este proceso permitirá, pondrá fin a la temporalidad de una gran parte de los trabajadores y trabajadoras laborales indefinidos y funcionarios y funcionarias interinos de este Ayuntamiento, lo que implica una mejora en la calidad del empleo y redundará en beneficio de los servicios públicos prestados a la ciudadanía".

El Ayuntamiento añade que "actualmente los sindicatos han decidido priorizar la negociación sobre la estabilización, y estas reuniones semanales se están realizando. En este momento, los sindicatos no quieren hablar del convenio y por ello no participan en las reuniones que se convocan en la mesa de negociación para el convenio del personal laboral. No obstante, todas las semanas el gobierno municipal convoca y acude a esta mesa de negociación porque entiende que hay medidas que son positivas y muy beneficiosas para el personal laboral que podrían ya ponerse en marcha, y que ya están disfrutando los funcionarios del Ayuntamiento".

Así, subraya que "la voluntad de acuerdo del gobierno local es absoluta y está más que demostrada y el compromiso en la mejora de las condiciones de los empleados públicos municipales es evidente. La ciudadanía debe saber que en este año 2022 las retribuciones de estos trabajadores se han incrementado en un 2% y el Consejo de Ministros aprobó un incremento extraordinario de 1,5 % de la retribución, para compensar la subida de precios, una subida que se aplicará con carácter retroactivo desde enero de este año. De esta forma, la subida total aplicable a las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras municipales será de un 3,5% en este 2022".

"Además -finaliza el comunicado- existe un compromiso de subida anual de un 3% de las retribuciones para el 2023 y 2024 en un contexto económico de incertidumbre, lo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de estos trabajadores".

José Antonio Díaz

Por su parte, José Antonio Díaz, segundo teniente de alcaldesa, explica que "el gobierno local mantiene su posición de seguir negociando desde el diálogo, desde el acuerdo con los sindicatos. Es cierto que los sindicatos del personal laboral están priorizando la negociación de la estabilización pero el gobierno local mantiene y anima a la negociación en las dos líneas que se están trabajando: por un lado, la estabilización de la plantilla y por otro, el acuerdo para el convenio colectivo que permita tener los mismos derechos y la misma igualdad en las condiciones de trabajo de toda la plantilla municipal. Por tanto, animamos a los sindicatos a seguir sentados, a seguir negociando desde la buena voluntad y sobre todo para alcanzar un acuerdo para la mayoría de los trabajadores de este Ayuntamiento"