El Ayuntamiento apremia a la Junta a que acometa el Plan Especial del Guadalete

La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto al teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, y al delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba, ha visitado el centro náutico de embarcaciones sin motor 'Surfjak Aqwasport Jerez', cuyo director es Lars Walkler, de origen sueco y fundador hace 30 años de la primera empresa vinculada al turismo activo y deporte en la naturaleza en la Costa del Sol.

La alcaldesa ha agradecido a Lars Walkler su iniciativa, que supone "potenciar el Guadalete como activo y atractivo turístico para los visitantes de otras localidades y también acercar el río y su historia a los jerezanos y jerezanas. Le agradecemos su empeño y su valentía". En este sentido, la regidora ha recordado que a través del Consejo Local de Medio Ambiente, en 2018, se pidió a la Junta de Andalucía la autorización en este tramo para actividades de embarcaciones sin motor.

No obstante, el Gobierno andaluz actual no ha desarrollado un Plan Especial del Río Guadalete, necesario para poder ofrecer licencias de este tipo de empresas de turismo activo o de similar perfil que pongan en valor el río Guadalete y su ribera como lugar de tránsito para senderistas y deportistas.

La alcaldesa ha instado a la Junta "a que haga un Plan Especial de la zona para que así se pueda emprender. Desde el Ayuntamiento nos hemos ofrecido a colaborar con la instalación de merenderos y bancos para que las personas que vienen aquí puedan estar más cómodas y disfrutar de este entorno tan privilegiado, también pensando en que se va a ofertar en un futuro esta actividad a los colegios".

Mamen Sánchez ha insistido en que "la Junta debe mantener limpio esto, debe acometer el desbroce de la ribera porque permitiría llegar hasta aquí a través del sendero y también el ensanche del río como estaba hace tres años".

"Cuando la empresa privada hace un esfuerzo, las administraciones tienen que colaborar. La Junta debe hacer el Plan Especial para potenciar más aún este entorno y las posibilidades turísticas y de dinamización económica que ofrece el Guadalete", ha añadido la regidora jerezana.

Respecto al proyecto del Sendero del Guadalete, la alcaldesa recuerda que "al no haber un Plan Especial de la Junta no ha entrado en los fondos ITI cuando había una partida de 3,5 millones de euros para ello. Sí hay una partida en los fondos europeos 'Next Generation' a la que podamos acogernos, podríamos crear este sendero, pero siempre se necesitará el Plan Especial de la Junta porque el suelo del entorno es de varios propietarios".

En lo referente al proyecto de Sendero del Guadalete presentado por Ecologistas en Acción y que también cuenta con el apoyo municipal, la alcaldesa ha afirmado que "aunque es más reducido que el proyecto que iba a los fondos ITI, también necesita que la Junta haga el Plan Especial".

'Surfjak Aqwasport Jerez' está abierto desde Semana Santa. Regentado por Lars Walkler, que fue deportista de élite en su país natal, Suecia, sigue el modelo de empresa de turismo activo que él mismo fundó en la Costa del Sol en los años noventa. "Tenemos una vista maravillosa, el río tiene un nivel bastante estable y es muy importante para la gente, para remar, no hay que estar tan pendientes de las mareas". Se ofrece alquiler de piraguas, canoas y paddle-surf. "Soy consciente de que no podemos subsistir sólo con alquiler de canoas y vamos abriendo en un futuro a colegios y a reuniones de empresas. Llevo un año y medio trabajando en esto y hemos abierto hace un mes y medio. La respuesta de los jerezanos está siendo muy buena, estamos encantados".