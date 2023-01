El Ayuntamiento asegura que la piscina Manuel Mestre abrirá "en breve y con gestión directa para que los jerezanos puedan disfrutarla"

Jesús Alba, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, ha salido al paso de las críticas del PP por el cierre de la piscina Manuel Mestre asegurando que en breve estará abierta. Alba recuerda que fue el PP quien privatizó la piscina en su día, experiencia fallida que obligó al Ayuntamiento a recuperar su gestión.

"Una vez más -explica Jesús Alba- vemos como el Partido Popular y la señora Pelayo vuelven a engañar y a enmarañar a los jerezanos en un tema tan importante y tan sensible como es la apertura de la piscina Manuel Mestre. Una piscina que hay que recordar que la señora Pelayo privatizó dejando en manos privadas su gestión, una gestión deficiente en la que ni siquiera pagaron el canon y había quejas diarias de los usuarios, de las personas mayores, de que no había calefacción y el agua estaba fría".

"Este gobierno municipal -añade el delegado de Deportes- decidió recuperarla y cuando tuvo la posesión de la piscina pudimos comprobar el estado lamentable en la que se encontraba. Nos pusimos manos a la obra y con una inversión de cerca de 600.000 euros estamos ejecutando las mejoras para ponerla a punto y poder abrirla con gestión directa para los vecinos de Jerez".

Alba explica que la Manuel Mestre tendrá "precios asequibles" cuando abra: "En breve van a poder disfrutarla los jerezanos y las jerezanas, por lo tanto no entendemos cómo el Partido Popular intenta engañar a los vecinos con un tema tan importante y sensible como es la apertura de la piscina Manuel Mestre cuando ya en breve será una realidad y los vecinos y vecinas podrán disfrutar de una piscina de gestión pública y directa y no como hacía el Partido Popular, dejar en manos de las empresas privadas la gestión de la salud de los vecinos y vecinas de Jerez".