El Ayuntamiento culpa a la Junta del retraso en los planes de empleo

El Gobierno municipal ha derivado al Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Juanma Moreno Bonilla, la responsabilidad del retraso en la puesta en marcha en Jerez de los planes de empleo que iban a ofrecer la posibilidad de trabajar durante 9 meses a 798 personas, tal y como establecía la resolución emitida por el Servicio Andaluz de Empleo, en el mes de marzo.

La primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha explicado que “el nuevo Gobierno del PP de la Junta de Andalucía ha resuelto no asumir el desfase presupuestario que supone la aplicación del Real Decreto por el que se fija la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019, y por tanto endosar a los ayuntamientos el consiguiente incremento de los costes salariales de las contrataciones para los planes de empleo, que, en el caso de Jerez, supone alrededor de un millón de euros”. Esto significa, según explica Laura Álvarez, que “el Ayuntamiento tendría que pagar de su presupuesto 990.822,07 euros para garantizar que este programa se llevara a cabo tal y como había sido diseñado inicialmente”.

La teniente de alcaldesa argumenta que “dada la magnitud de este problema que la Junta de Andalucía ha creado, no sólo al Ayuntamiento de Jerez sino a todos los ayuntamientos que solicitaron los planes de empleo, el Gobierno municipal solicitó una prórroga al Servicio Andaluz de Empleo, tanto para la ampliación del plazo de inicio, como del plazo de desarrollo a 18 meses de los proyectos que se incluyen en la Iniciativa de Cooperación Local ya presentada”.

Esta ampliación de plazo “ha permitido al Gobierno municipal estudiar y proponer a la Junta un nuevo planteamiento en el que se permita salvar el máximo número de los empleos previstos”, porque, según Laura Álvarez “Moreno Bonilla no quiere asumir la subida del SMI de 800 trabajadores, arrojando un problema al Ayuntamiento de Jerez, a pesar de conocer que las administraciones locales no tienen competencias en materia de Empleo”. A ello añade que actualmente, “el Ayuntamiento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Junta de Andalucía a la propuesta presentada, sin cuya autorización no es posible arrancar con los planes de empleo”.

La teniente de alcaldesa critica la postura del Gobierno de la Junta de Andalucía y su “negativa a actualizar conforme a la ley la resolución que emitió esta misma administración en el mes de marzo para dar opciones de empleo a las personas que lo necesitan y dinamizar proyectos de futuro en los municipios andaluces”.