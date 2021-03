El Ayuntamiento potencia el turismo local para “conocer la esencia de Jerez”

La delegada de Turismo, Comercio y Consumo, Isabel Gallardo, entiende que Jerez debe corregir la promoción de su potencial turístico comenzando por el turismo interior, el turismo local para que la ciudadanía del propio Jerez conozca “su esencia”. La responsable municipal de Turismo continúa la campaña de promoción de los lugares que “son la idiosincrasia de Jerez”, en esta ocasión las bodegas familiares.

Así, Isabel Gallardo, acompañada del bodeguero Jaime González, ha girado una visita a las Bodegas Faustino González, ubicadas en la calle Barja 1. Esta bodega familiar (bodegasfaustinogonzalez.com) está regentada por catorce hermanos que desde hace seis años ponen en el mercado su propia marca de jerez superiores bajo el nombre Cruz Vieja.

Las bodegas Faustino González atesoran 480 botas centenarias bajo una estructura de bodega conocida como catedral. Venenciadores y camareros japoneses e ingleses se acercan todos los años a esta bodega que nació en 1971 sobre la base de 200 botas compradas en otro casco de la calle Paúl. Ahora el Consejo Regulador permite a estas bodegas familiares comercializar sus productos. La Bodegas Faustino González también ha abierto sus puertas a la visitas concertadas.

Isabel Gallardo ha afirmado que es necesario “corregir la promoción, porque muchas veces no sabemos promocionar lo que tiene Jerez. Por supuesto nosotros como administración pública somos los primeros, por eso hacemos estas visitas”. La Delegación de Turismo “quiere trasladar a toda la ciudad de Jerez que podemos hacer un turismo local, de nuestra ciudad. Tenemos una serie de elementos que no son conocidos. Nuestra obligación es que se conozcan. Invitamos a la ciudadanía a que conozca Jerez”, ha enfatizado.

La delegada municipal ha subrayado que la situación de pandemia es una oportunidad para conocer Jerez. “Muchas veces nos gastamos un dinero en ir a lugares del mundo que sí, son bonitos pero no tanto como esto. En estas circunstancias de pandemia invito a la ciudadanía a que visite Jerez, lo nuestro. Tenemos maravillas como esta catedral del vino en pleno centro de Jerez, al lado de la iglesia de San Miguel”. Jerez “es algo increíble. Esta bodega catedral es algo singular, es nuestra idiosincrasia que no tiene semejanza en el mundo. Cuando entras en esta bodega te quedas sobrecogida, no se puede describir; es el olor, es la estructura, son los techos, las vigas. Hay botas centenarias, un patio acogedor. Esto es Jerez, nuestra esencia”, ha enfatizado.

Jaime González señala que las bodegas familiares están ganando terreno en el difícil mercado del vino. “Nuestros padres nos inculcaron el amor por los productos de la tierra. Este proyecto empezó como un hobby pero seguimos manteniéndolo ahora que ellos no están. Los hermanos tenemos este punto de unión y de reunión. Ahora nos empiezan a reconocer como bodega, antes eramos una bodega almacenista y estábamos un poco escondidos”, explica el bodeguero jerezano.