Ayuntamiento y UCA organizan la muestra 'Zurbarán, la luz imposible' en los Claustros

El Ayuntamiento, la Universidad de Cádiz y el colectivo Tercero Efe, integrado por los fotógrafos, Rafael Sánchez, Paco Rocha, Rafa Pérez y Juan Martín Beardo, colaboran en la organización de la exposición 'Zurbarán, la luz imposible' que abre este viernes, día 1 de febrero, en la Sala De Profundis de los Claustros de Santo Domingo.

La exposición ofrece la interpretación de los cuatro fotógrafos sobre la obra del artista, que combina la reproducción con la creación, ofreciendo también modelos de algunos de sus cuadros clásicos ubicados en distintos espacios de la provincia con otras obras fotográficas de nueva construcción inspiradas por los patrones y criterios del genio.

En este sentido, los autores de las fotografías señalan que este trabajo podría ser una fusión de la fotografía y la pintura, "se han hecho diversos trabajos fotográficos reproduciendo obras clásicas de la pintura. En unos, el fotógrafo intenta reproducir fielmente lo representado en la pintura, en otros se trata de interpretaciones de la obra y en otras, incluso, lo que se trata de mostrar fotográficamente es el concepto representado más que la imagen en sí misma. Nuestro trabajo bebe un poco de todas estas formas de representar la pintura".

"No son copias fieles de los originales, no retratamos conceptos y tampoco nos atreveríamos a decir que lo que hemos hecho sean interpretaciones de los cuadros. Quizá, lo que hemos intentado mostrar no sea más que la emoción y la sensación que produce la contemplación del cuadro original", subrayan.

La muestra podrá visitarse desde el 1 de febrero hasta el 10 de marzo.